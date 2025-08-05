05 августа 2025

Трупный запах заполонил подъезд жилого дома: тело пермяка не забирали неделю

В Березниках труп мужчины неделю пролежал в квартире
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам соседей, в один из дней мужчина будто растворился в воздухе (архивное фото)
По словам соседей, в один из дней мужчина будто растворился в воздухе (архивное фото) Фото:

В Березниках (Пермский край) в подъезде жилого дома по улице Свердлова, 51 был найден труп мужчины, пролежавший в квартире свыше семи дней. Местные жители утверждают, что городские экстренные службы просто игнорировали множественные обращения.

«Я хорошо знала этого мужчину (погибшего — прим. URA.RU), он постоянно на улице был. А потом как-то пропал из поля зрения. Труп больше недели там пролежал, запах стоял по всему подъезду», — пояснила соседка сайту perm.aif.ru.

По словам жильцов дома, правоохранители появились вечером 4 августа. Но полицейские не спешили вскрывать дверь. Зайти они решились только после требований очевидцев. Уже внутри было установлено, что тело сильно разложилось: в помещении присутствовал резкий запах, обнаружены следы жизнедеятельности насекомых.

Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Ранее в Перми уже происходили похожие случаи. Так в июле в одной из квартир по улице Революции парализованный мужчина несколько дней находился рядом с телом умершей супруги, пока соседи не обратились к участковому из-за неприятного запаха.

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В Березниках (Пермский край) в подъезде жилого дома по улице Свердлова, 51 был найден труп мужчины, пролежавший в квартире свыше семи дней. Местные жители утверждают, что городские экстренные службы просто игнорировали множественные обращения. «Я хорошо знала этого мужчину (погибшего — прим. URA.RU), он постоянно на улице был. А потом как-то пропал из поля зрения. Труп больше недели там пролежал, запах стоял по всему подъезду», — пояснила соседка сайту perm.aif.ru. По словам жильцов дома, правоохранители появились вечером 4 августа. Но полицейские не спешили вскрывать дверь. Зайти они решились только после требований очевидцев. Уже внутри было установлено, что тело сильно разложилось: в помещении присутствовал резкий запах, обнаружены следы жизнедеятельности насекомых. Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается. Ранее в Перми уже происходили похожие случаи. Так в июле в одной из квартир по улице Революции парализованный мужчина несколько дней находился рядом с телом умершей супруги, пока соседи не обратились к участковому из-за неприятного запаха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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