Трупный запах заполонил подъезд жилого дома: тело пермяка не забирали неделю

В Березниках (Пермский край) в подъезде жилого дома по улице Свердлова, 51 был найден труп мужчины, пролежавший в квартире свыше семи дней. Местные жители утверждают, что городские экстренные службы просто игнорировали множественные обращения.
«Я хорошо знала этого мужчину (погибшего — прим. URA.RU), он постоянно на улице был. А потом как-то пропал из поля зрения. Труп больше недели там пролежал, запах стоял по всему подъезду», — пояснила соседка сайту perm.aif.ru.
По словам жильцов дома, правоохранители появились вечером 4 августа. Но полицейские не спешили вскрывать дверь. Зайти они решились только после требований очевидцев. Уже внутри было установлено, что тело сильно разложилось: в помещении присутствовал резкий запах, обнаружены следы жизнедеятельности насекомых.
Редакция URA.RU запросила комментарий по теме публикации в ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
Ранее в Перми уже происходили похожие случаи. Так в июле в одной из квартир по улице Революции парализованный мужчина несколько дней находился рядом с телом умершей супруги, пока соседи не обратились к участковому из-за неприятного запаха.
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