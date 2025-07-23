Парализованный пермяк четыре дня провел в квартире с умершей женой

В Перми парализованный мужчина четыре дня жил в квартире с трупом жены
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ранее перенес инсульт. Он полностью парализован и утратил способность говорить
Мужчина ранее перенес инсульт. Он полностью парализован и утратил способность говорить Фото:

В одном из жилых домов на улице Революции в Перми произошел шокирующий инцидент. Парализованный мужчина в течение четырех суток находился в запертой квартире рядом с телом своей скончавшейся супруги.

«В пятницу в квартире раздался сильный шум. Однако я не придал этому значения, поскольку криков не было слышно. Лишь спустя три дня, когда в подъезде почувствовался резкий неприятный запах, было принято решение обратиться к участковому», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на одного из соседей пары.

Во вторник, 22 июля, сотрудники полиции вскрыли дверь квартиры. Внутри они обнаружили тело женщины, а также ее мужа, находившегося в живых, но полностью обездвиженного и беспомощного.

По информации издания, супруги переехали в Пермь около пятнадцати лет назад с намерением провести здесь свои пенсионные годы. Мужчина ранее перенес инсульт, вследствие чего был сначала частично, а затем полностью парализован и утратил способность говорить.

Родственники погибшей прибыли на место происшествия. Они вызвали ритуальные службы и взяли на себя заботу о парализованном мужчине.

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В одном из жилых домов на улице Революции в Перми произошел шокирующий инцидент. Парализованный мужчина в течение четырех суток находился в запертой квартире рядом с телом своей скончавшейся супруги. «В пятницу в квартире раздался сильный шум. Однако я не придал этому значения, поскольку криков не было слышно. Лишь спустя три дня, когда в подъезде почувствовался резкий неприятный запах, было принято решение обратиться к участковому», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на одного из соседей пары. Во вторник, 22 июля, сотрудники полиции вскрыли дверь квартиры. Внутри они обнаружили тело женщины, а также ее мужа, находившегося в живых, но полностью обездвиженного и беспомощного. По информации издания, супруги переехали в Пермь около пятнадцати лет назад с намерением провести здесь свои пенсионные годы. Мужчина ранее перенес инсульт, вследствие чего был сначала частично, а затем полностью парализован и утратил способность говорить. Родственники погибшей прибыли на место происшествия. Они вызвали ритуальные службы и взяли на себя заботу о парализованном мужчине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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