Парализованный пермяк четыре дня провел в квартире с умершей женой

В одном из жилых домов на улице Революции в Перми произошел шокирующий инцидент. Парализованный мужчина в течение четырех суток находился в запертой квартире рядом с телом своей скончавшейся супруги.
«В пятницу в квартире раздался сильный шум. Однако я не придал этому значения, поскольку криков не было слышно. Лишь спустя три дня, когда в подъезде почувствовался резкий неприятный запах, было принято решение обратиться к участковому», — пишет «КП-Пермь» со ссылкой на одного из соседей пары.
Во вторник, 22 июля, сотрудники полиции вскрыли дверь квартиры. Внутри они обнаружили тело женщины, а также ее мужа, находившегося в живых, но полностью обездвиженного и беспомощного.
По информации издания, супруги переехали в Пермь около пятнадцати лет назад с намерением провести здесь свои пенсионные годы. Мужчина ранее перенес инсульт, вследствие чего был сначала частично, а затем полностью парализован и утратил способность говорить.
Родственники погибшей прибыли на место происшествия. Они вызвали ритуальные службы и взяли на себя заботу о парализованном мужчине.
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