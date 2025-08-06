Не поверившему в силу россиян украинскому певцу закрыли въезд в РФ

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Украинскому певцу могут ограничить въезд в Россию
Украинскому певцу могут ограничить въезд в Россию Фото:

Украинскому артисту Максу Барских могут отказать во въезде в Россию. У властей есть основания для подобных действий. Об этом сообщают СМИ. 

«Барских могут не впустить в РФ в связи с наличием на это оснований. Решение о запрете въезда может быть принято в установленном порядке», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Ранее певец публично отказался от исполнения своей музыки на территории России. В апреле 2022 года он рассказал в эфире украинского телеканала «Украина 24», что занимается волонтерской деятельностью — отправляет еду, лекарства и деньги переселенцам. В том же месяце на своем YouTube-канале артист появился в военной форме и поинтересовался у зрителей, как они собираются праздновать победу Украины.

Ранее URA.RU сообщало, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР — стратегически важный город, за который шли бои с апреля 2024 года. Его возвышенное положение и мощные укрепления делали населенный пункт ключевым опорным пунктом украинской обороны. С 2014 года здесь находился штаб АТО, а позже — ООС, в городе размещались элитные украинские подразделения, ремонтные базы и несколько линий обороны. Освобождение Часова Яра открывает путь для наступления на Константиновку. 

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Украинскому артисту Максу Барских могут отказать во въезде в Россию. У властей есть основания для подобных действий. Об этом сообщают СМИ.  «Барских могут не впустить в РФ в связи с наличием на это оснований. Решение о запрете въезда может быть принято в установленном порядке», — сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее певец публично отказался от исполнения своей музыки на территории России. В апреле 2022 года он рассказал в эфире украинского телеканала «Украина 24», что занимается волонтерской деятельностью — отправляет еду, лекарства и деньги переселенцам. В том же месяце на своем YouTube-канале артист появился в военной форме и поинтересовался у зрителей, как они собираются праздновать победу Украины. Ранее URA.RU сообщало, что российские войска освободили Часов Яр в ДНР — стратегически важный город, за который шли бои с апреля 2024 года. Его возвышенное положение и мощные укрепления делали населенный пункт ключевым опорным пунктом украинской обороны. С 2014 года здесь находился штаб АТО, а позже — ООС, в городе размещались элитные украинские подразделения, ремонтные базы и несколько линий обороны. Освобождение Часова Яра открывает путь для наступления на Константиновку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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