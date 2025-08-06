В авиакатастрофе в США погибли врачи

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Самолет направлялся в больницу, чтобы забрать пациента
Самолет направлялся в больницу, чтобы забрать пациента Фото:

В американском штате Аризона в результате крушения санитарного самолета погибли четыре человека. Об этом написал телеканал CNN, ссылаясь на данные от местной полиции.

«По данным племенной полиции, во вторник погибли четыре человека в результате крушения медицинского транспортного самолета на землях племени Навахо в Аризоне», — сказано в материале. Он опубликован на сайте CNN.

Уточняется, что это было воздушное судно Beechcraft 300. Также выяснилось, что этот небольшой самолет направлялся в ближайшую больницу, чтобы забрать пациента, когда произошла катастрофа. Точные причины трагедии сейчас устанавливаются.

Ранее была раскрыта причина крушения военного вертолета Black Hawk, который столкнулся 29 января 2025 года с пассажирским самолетом Bombardier. Выяснилось, что вертолет имел неисправный высотомер, что привело к авиакатастрофе. Этот прибор показывал высоту на 24-30 метров ниже реальной, что привело к фатальной ошибке пилотов.

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В американском штате Аризона в результате крушения санитарного самолета погибли четыре человека. Об этом написал телеканал CNN, ссылаясь на данные от местной полиции. «По данным племенной полиции, во вторник погибли четыре человека в результате крушения медицинского транспортного самолета на землях племени Навахо в Аризоне», — сказано в материале. Он опубликован на сайте CNN. Уточняется, что это было воздушное судно Beechcraft 300. Также выяснилось, что этот небольшой самолет направлялся в ближайшую больницу, чтобы забрать пациента, когда произошла катастрофа. Точные причины трагедии сейчас устанавливаются. Ранее была раскрыта причина крушения военного вертолета Black Hawk, который столкнулся 29 января 2025 года с пассажирским самолетом Bombardier. Выяснилось, что вертолет имел неисправный высотомер, что привело к авиакатастрофе. Этот прибор показывал высоту на 24-30 метров ниже реальной, что привело к фатальной ошибке пилотов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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