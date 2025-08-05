Самый молодой дебютант челябинского «Трактора» подписал контракт с канадским клубом

Виталий Кравцов, ранее выступавший за челябинский «Трактор», подписал однолетний двухсторонний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Vancouver Canucks. Об этом сообщили в пресс-службе канадской команды. Спортсмен является одним из самых молодых дебютантов в истории «черно-белых».
«Нападающий Виталий Кравцов подписал контракт с „Ванкувер Кэнакс“. 25-летний спортсмен являлся ограниченно свободным агентом в КХЛ. В прошедшем сезоне он сыграл 85 матчей за челябинский „Трактор“ (с учетом плей-офф) и набрал 65 (33+32) очков», — процитировал информацию сайт Championat.com.
Согласно данным telegram-канала «Хоккейные сливки», условия соглашения предусматривают зарплату Кравцова на уровне 775 тысяч долларов. Договор однолетний.
Игрок начал профессиональную карьеру в сезоне 2016/17, дебютировав за «Белых медведей» в МХЛ и за «Челмет» в ВХЛ. Выйдя на лед в возрасте 16 лет, он стал одним из самых молодых хоккеистов в истории челябинского «Трактора». В 2019 году Кравцов заключил контракт новичка с «Нью-Йорк Рейнджерс», после чего выступал как в России, так и за океаном.
Ранее челябинский «Трактор», за который Кравцов выступал в прошлом сезоне, исчерпал лимит на легионеров, подписав американского форварда Майка Веккионе. После этого в составе клуба оказалось пять иностранных игроков, включая защитников Джордана Гросса и Логана Дэя, нападающего Пьеррика Дюбе и вратаря Криса Дригера.
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