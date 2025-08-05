Что известно о хоккеисте челябинского «Трактора», который уехал в «Сочи»

Нападающий челябинского ХК «Трактор» Матвей Гуськов подписал двухлетний контракт с хоккейным клубом «Сочи». О том, что известно о хоккеисте — в материале URA.RU.
Из хоккейной семьи
Гуськов — потомственный хоккеист. Его отец Александр играл за «Трактор» в амплуа защитника в 1998 и 2013 годах. После завершения карьеры игрока Александр Гуськов работал комментатором, сейчас вице-президент КХЛ по развитию молодежного хоккея.
Матвею Гуськову 24 года. Он воспитанник школы ЦСКА. За основную команду армейцев он впервые сыграл в сезоне-2020-2021. Летом 2023 года спортсмен присоединился к уфимскому «Салават Юлаеву», а уже в сезоне-2024-2025 выступал за московское «Динамо».
Серебряный медалист
В декабре 2024 года после обмена перешел в «Трактор». До конца сезона нападающий провел за «Трактор» 14 матчей в регулярном чемпионате и набрал 4 (1+3) очка. Гуськов — серебряный призер прошедшего чемпионата КХЛ.
Счастливая пара
По завершению сезона КХЛ Гуськов женился на дочери председателя Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Елизавете. Пара встречалась с 2020 года, предложение руки и сердца Матвей сделал возлюбленной в 2024-м. Торжество прошло 11 июня в Москве.
В конце июля текущего года форвард оказался в «Северстали», после чего подписал контракт с «Сочи» на правах свободного агента. Суммарно в КХЛ Гуськов провел 161 матч, записав на свой счет 28 (9+18) очков.
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