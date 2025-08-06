Ростовская область второй день подряд под ударами дронов: карта атаки БПЛА за 6 августа

Гладков: в Белгородской области на всей территории объявлена опасность БПЛА

06 августа 2025 в 07:10 Размер текста - 17 +

Дроны ВСУ ночью 6 августа атаковали несколько российских территорий Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Украинские дроны второй день подряд атакуют Ростовскую область. В регионе, в станице Тацинская от обломков сбитого беспилотника, по предварительной информации, загорелось дерево. Пожар также случился в районе жд-станции. Кроме того, атакам подверглась Брянская область. Опасность атаки беспилотников была введена в Воронежской и Калужской регионах. Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков писал о беспилотной опасности в своем telegram-канале. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 6 августа — в материале URA.RU. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Ростовская область: атаки БПЛА второй день подряд НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Дроны атаковали сразу несколько регионов РФ, горит жд-станция: онлайн-трансляция Ночью 6 августа 2025 года по территории Ростовской области произошла серия атак беспилотников, запущенных со стороны Украины. С 20:00 до 22:50 по мск средства ПВО уничтожили минимум четыре вражеских БПЛА в небе над регионом, сообщили в Минобороны. Очевидцы сообщают о звуках взрывов различных населенных пунктах региона, включая город Каменск-Шахтинский и станицу Тацинская. В последней, по предварительным данным, фрагменты сбитого дрона упали на дерево, от чего произошло небольшое возгорание. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, поступили сведения о сбитом БПЛА в районе жд-вокзала и нефтебазы все в той же станице Тацинской. По информации telegram-канала «Подслушано Тацинская», уничтоженный дрон вызвал пожар, который удалось быстро потушить. Предварительно, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. Беспилотники атакуют Ростовскую область второй день подряд. Сообщения об атаках дронов ВСУ поступили также из Таганрога. В telegram-канале «ЧП Таганрог» люди пишут, что сперва слышали «грохот», а затем сирены оперативных служб. Официальных комментариев от властей пока не было. Брянская область: сбитый дрон ВСУ В небе над регионом средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На месте падения фрагментов БПЛА работали оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram -канале. Воронежская область: режим атаки БПЛА Ближе к утру в регионе была объявлена беспилотная опасность. В Острогожском районе области сработали системы оповещения. Жителей предупредили об угрозе непосредственного удара беспилотника. Спустя два часа губернатор Воронежской области Александр Гусев отменил предупреждение для населения Острогожского района. Об этом он сообщил в своем telegram -канале. Но несмотря на это режим опасности дронов по-прежнему продолжает действовать на территории региона. Белгородская и Калужская области: воздушная тревога На территории Белгородской области также действует режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram -канале. Угроза беспилотников также была объявлена в Калужской области. Об этом жителей оповестили в приложении МЧС России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские дроны второй день подряд атакуют Ростовскую область. В регионе, в станице Тацинская от обломков сбитого беспилотника, по предварительной информации, загорелось дерево. Пожар также случился в районе жд-станции. Кроме того, атакам подверглась Брянская область. Опасность атаки беспилотников была введена в Воронежской и Калужской регионах. Также глава Белгородской области Вячеслав Гладков писал о беспилотной опасности в своем telegram-канале. Подробнее об атаках украинских БПЛА по территориям РФ за 6 августа — в материале URA.RU. Ростовская область: атаки БПЛА второй день подряд Ночью 6 августа 2025 года по территории Ростовской области произошла серия атак беспилотников, запущенных со стороны Украины. С 20:00 до 22:50 по мск средства ПВО уничтожили минимум четыре вражеских БПЛА в небе над регионом, сообщили в Минобороны. Очевидцы сообщают о звуках взрывов различных населенных пунктах региона, включая город Каменск-Шахтинский и станицу Тацинская. В последней, по предварительным данным, фрагменты сбитого дрона упали на дерево, от чего произошло небольшое возгорание. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Кроме того, поступили сведения о сбитом БПЛА в районе жд-вокзала и нефтебазы все в той же станице Тацинской. По информации telegram-канала «Подслушано Тацинская», уничтоженный дрон вызвал пожар, который удалось быстро потушить. Предварительно, пострадавших и разрушений в результате ЧП нет. Беспилотники атакуют Ростовскую область второй день подряд. Сообщения об атаках дронов ВСУ поступили также из Таганрога. В telegram-канале «ЧП Таганрог» люди пишут, что сперва слышали «грохот», а затем сирены оперативных служб. Официальных комментариев от властей пока не было. Брянская область: сбитый дрон ВСУ В небе над регионом средства ПВО сбили один беспилотник самолетного типа. Пострадавших и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. На месте падения фрагментов БПЛА работали оперативные и экстренные службы. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем telegram-канале. Воронежская область: режим атаки БПЛА Ближе к утру в регионе была объявлена беспилотная опасность. В Острогожском районе области сработали системы оповещения. Жителей предупредили об угрозе непосредственного удара беспилотника. Спустя два часа губернатор Воронежской области Александр Гусев отменил предупреждение для населения Острогожского района. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. Но несмотря на это режим опасности дронов по-прежнему продолжает действовать на территории региона. Белгородская и Калужская области: воздушная тревога На территории Белгородской области также действует режим опасности атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Угроза беспилотников также была объявлена в Калужской области. Об этом жителей оповестили в приложении МЧС России.