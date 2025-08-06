Президента Украины Владимира Зеленского могут сместить с поста до конца лета, заявила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. По ее словам, вероятность такой отставки возросла после закрытой встречи представителей США, Великобритании и Украины в Альпах, о которой ранее сообщала российская Служба внешней разведки (СВР).
«Заменят ли скоро Зеленского? Я не исключаю этого… Я уже говорила, что это может произойти до конца лета», — сказала Кнайсль в интервью РИА Новости. Она отметила, что все украинские чиновники, участвовавшие во встрече с западными представителями, находятся под значительным влиянием внешних партнеров.
Согласно данным СВР, на переговорах в Альпах обсуждалась возможность выдвижения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост президента Украины при поддержке США и Великобритании. Карин Кнайсль подчеркнула, что ситуация для украинских политиков стала сложной из-за внешнего давления, и сохранить независимость в принятии решений сейчас затруднительно.
Срок президентских полномочий Владимира Зеленского истек в ночь на 21 мая 2024 года, однако новые выборы не были проведены. В условиях военного положения, которое действует на Украине с февраля 2022 года и регулярно продлевается, Зеленский отменил президентские выборы и продолжает исполнять обязанности главы государства, несмотря на завершение конституционного срока.
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