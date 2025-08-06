Shot: дроны ВСУ атаковали Брянск

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Местные жители Брянска сообщают о взрывах в регионе и атаке БПЛА
Местные жители Брянска сообщают о взрывах в регионе и атаке БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром 6 августа украинские беспилотники атаковали Брянск. По данным словам местных жителей, около пяти часов утра в городе и области были слышны громкие взрывы и заметна активная работа систем противовоздушной обороны.

«В районе пяти утра был слышен пролет дронов, затем — более десяти мощных взрывов. В нескольких местах сбили беспилотники, в небе работала ПВО», — сообщил один из очевидцев telegram-каналу Shot. По словам других жителей, на месте падения обломков одного из БПЛА был виден густой столб черного дыма.

Взрывы и пролет дронов отмечались также в других районах Брянской области. Официальной информации о последствиях атаки, разрушениях и пострадавших пока не поступало. Власти региона ситуацию не комментировали.

В ночь на 6 августа несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников. В Ростовской области зафиксировано возгорание на железнодорожной станции, а в Воронежской объявлена угроза атаки БПЛА. В станице Тацинская после падения обломков сбитого дрона, по предварительным данным, загорелось дерево. Подробнее о последствиях атаки ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Утром 6 августа украинские беспилотники атаковали Брянск. По данным словам местных жителей, около пяти часов утра в городе и области были слышны громкие взрывы и заметна активная работа систем противовоздушной обороны. «В районе пяти утра был слышен пролет дронов, затем — более десяти мощных взрывов. В нескольких местах сбили беспилотники, в небе работала ПВО», — сообщил один из очевидцев telegram-каналу Shot. По словам других жителей, на месте падения обломков одного из БПЛА был виден густой столб черного дыма. Взрывы и пролет дронов отмечались также в других районах Брянской области. Официальной информации о последствиях атаки, разрушениях и пострадавших пока не поступало. Власти региона ситуацию не комментировали. В ночь на 6 августа несколько российских регионов подверглись атакам украинских беспилотников. В Ростовской области зафиксировано возгорание на железнодорожной станции, а в Воронежской объявлена угроза атаки БПЛА. В станице Тацинская после падения обломков сбитого дрона, по предварительным данным, загорелось дерево. Подробнее о последствиях атаки ВСУ — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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