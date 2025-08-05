05 августа 2025

В челябинском поселке во время сна сгорели два человека. Фото

В поселка Бектыш ночью 6 августа в результате пожара погибли два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Дом загорелся ночью
Дом загорелся ночью Фото:

В садовом некоммерческом товариществе «Восход» поселка Бектыш Еткульского муниципального округа произошел пожар, в результате которого ночью погибли мужчина и женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

«В ходе тушения звеном газодымозащитной службы обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины. Позднее время суток, состояние сна и отсутствие в жилье пожарных извещателей не оставили людям шанса на спасение», — уточнили в ведомстве.

В МЧС добавили, что огонь был локализован на площади восьми квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части Еткульского района. Специалисты дознания устанавливают причины возгорания и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало URA.RU ранее, в селе Фершампенуаз Нагайбакского района в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека — хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь. В момент происшествия в помещении находилась женщина, которой удалось покинуть его при содействии очевидцев.

Прибывшие пожарные обнаружили тела двух человек
Прибывшие пожарные обнаружили тела двух человек
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Огнем оказались охвачены садовый дом и баня
Огнем оказались охвачены садовый дом и баня
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В садовом некоммерческом товариществе «Восход» поселка Бектыш Еткульского муниципального округа произошел пожар, в результате которого ночью погибли мужчина и женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области. «В ходе тушения звеном газодымозащитной службы обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины. Позднее время суток, состояние сна и отсутствие в жилье пожарных извещателей не оставили людям шанса на спасение», — уточнили в ведомстве. В МЧС добавили, что огонь был локализован на площади восьми квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части Еткульского района. Специалисты дознания устанавливают причины возгорания и обстоятельства произошедшего. Как сообщало URA.RU ранее, в селе Фершампенуаз Нагайбакского района в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека — хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь. В момент происшествия в помещении находилась женщина, которой удалось покинуть его при содействии очевидцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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