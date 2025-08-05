В садовом некоммерческом товариществе «Восход» поселка Бектыш Еткульского муниципального округа произошел пожар, в результате которого ночью погибли мужчина и женщина. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
«В ходе тушения звеном газодымозащитной службы обнаружены тела двух человек — мужчины и женщины. Позднее время суток, состояние сна и отсутствие в жилье пожарных извещателей не оставили людям шанса на спасение», — уточнили в ведомстве.
В МЧС добавили, что огонь был локализован на площади восьми квадратных метров. К ликвидации последствий пожара привлекались расчеты пожарно-спасательной части Еткульского района. Специалисты дознания устанавливают причины возгорания и обстоятельства произошедшего.
Как сообщало URA.RU ранее, в селе Фершампенуаз Нагайбакского района в результате пожара в частном жилом доме погибли два человека — хозяин дома и очевидец, который пытался оказать помощь. В момент происшествия в помещении находилась женщина, которой удалось покинуть его при содействии очевидцев.
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