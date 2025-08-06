РИАН: самолет, на борту которого может быть спецпосланник Трампа, сел в Москве

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Самолет, в котором предположительно летел Уиткофф, сел во Внуково
Самолет, в котором предположительно летел Уиткофф, сел во Внуково Фото:

Самолет Bombardier Global 7500, на борту которого может быть спецпосланник президента США Стив Уиткофф, утром 6 августа приземлился в аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

«Вылетевший из Флориды самолет Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией коло 6.11 мск среды», — следует из данных сервиса. Их приводит РИА Новости.

Это уже пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В апреле он дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным. Официальные цели нынешнего приезда пока не раскрываются.

Визит Стивена Уиткоффа в Москву проходит за два дня до истечения ультиматума, выдвинутого США в адрес России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о введении вторичных пошлин против России, если не будет достигнут прогресс по Украине в течение 10 дней. Срок истекает 8 августа. Российская сторона заявила, что не намерена менять свою позицию под давлением.

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Самолет Bombardier Global 7500, на борту которого может быть спецпосланник президента США Стив Уиткофф, утром 6 августа приземлился в аэропорту Внуково. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24. «Вылетевший из Флориды самолет Bombardier Global 7500 пересек границу с Россией коло 6.11 мск среды», — следует из данных сервиса. Их приводит РИА Новости. Это уже пятый визит спецпосланника Трампа в Россию с начала года. В апреле он дважды встречался с президентом России Владимиром Путиным. Официальные цели нынешнего приезда пока не раскрываются. Визит Стивена Уиткоффа в Москву проходит за два дня до истечения ультиматума, выдвинутого США в адрес России по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Ранее президент США Дональд Трамп предупредил о введении вторичных пошлин против России, если не будет достигнут прогресс по Украине в течение 10 дней. Срок истекает 8 августа. Российская сторона заявила, что не намерена менять свою позицию под давлением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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