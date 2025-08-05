В лесах под Златоустом вырос полезный гриб-паразит

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) вырос полезный гриб-паразит. Как сообщили в пресс-службе парка, скутеллиния волосистая помогает разлагать гниющую древесину.
«Размер гриба не более 1,5 см. Но ярко-красная окраска делает его легко заметным на коричневом субстрате гнилушки или на изумрудной сфагновой подстилке», — пояснили на Таганае.
Скутеллиния, хотя и не считается ядовитым грибом, на предмет пищевых качеств из-за своих малых размеров не исследовалась. Гриб играет значительную роль в лесной экосистеме. Как сапрофит, он участвует в разложении органических остатков и возвращает питательные вещества в почву.
На Таганае скутеллиния волосистая стала еще одним новым видом. В видовом перечне она заняла 659 место.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!