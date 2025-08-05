05 августа 2025

В лесах под Златоустом вырос полезный гриб-паразит

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Скутеллиния является компонентом лесной экосистемы
Скутеллиния является компонентом лесной экосистемы Фото:

В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) вырос полезный гриб-паразит. Как сообщили в пресс-службе парка, скутеллиния волосистая помогает разлагать гниющую древесину.

«Размер гриба не более 1,5 см. Но ярко-красная окраска делает его легко заметным на коричневом субстрате гнилушки или на изумрудной сфагновой подстилке», — пояснили на Таганае.

Скутеллиния, хотя и не считается ядовитым грибом, на предмет пищевых качеств из-за своих малых размеров не исследовалась. Гриб играет значительную роль в лесной экосистеме. Как сапрофит, он участвует в разложении органических остатков и возвращает питательные вещества в почву.

На Таганае скутеллиния волосистая стала еще одним новым видом. В видовом перечне она заняла 659 место.

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В нацпарке «Таганай» под Златоустом (Челябинская область) вырос полезный гриб-паразит. Как сообщили в пресс-службе парка, скутеллиния волосистая помогает разлагать гниющую древесину. «Размер гриба не более 1,5 см. Но ярко-красная окраска делает его легко заметным на коричневом субстрате гнилушки или на изумрудной сфагновой подстилке», — пояснили на Таганае. Скутеллиния, хотя и не считается ядовитым грибом, на предмет пищевых качеств из-за своих малых размеров не исследовалась. Гриб играет значительную роль в лесной экосистеме. Как сапрофит, он участвует в разложении органических остатков и возвращает питательные вещества в почву. На Таганае скутеллиния волосистая стала еще одним новым видом. В видовом перечне она заняла 659 место.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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