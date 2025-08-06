Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на Камчатке

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья Камчатки. Об этом сообщает камчатский филиал Единой геофизической службы РАН.
«Время UTC: 06 AUG 2025 05:01:28 <...> Магнитуда: 5.7», — сказано в отчете.
По данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы на глубине 82,3 километра, примерно в 342 километрах от Петропавловска-Камчатского. Информации о разрушениях или ощутимых толчках в населенных пунктах пока не поступало.
Ранее, утром 2 августа, в районе Северо-Курильска были зафиксированы два землетрясения с магнитудами 5,3 и 4,5. Эпицентры подземных толчков располагались в Тихом океане на расстоянии 124 и 155 километров к востоку от Северо-Курильска. Глубина залегания очагов составила 35 и 20 километров соответственно.
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