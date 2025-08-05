В Екатеринбурге откроется шестой по счету супермаркет сети «Ярче». Магазины экс-владельца сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни», миллиардера, переехавшего в Австралию, Дениса Штенгелова уже есть в Нижнем Тагиле, Ревде Первоуральске и Полевском. Фотографиями с URA.RU поделился читатель.
Новый магазин появится на ул. Ленина 79А. В здании пока идут ремонтные работы. На полках супермаркетов сети можно встретиться большое количество товаров от KDV Group (ей также владеет Штенгелов).
Ранее URA.RU рассказывало, что в Екатеринбурге открылось сразу три магазина популярной сети. Что касается цен, то некоторую продукцию предлагалось купить дороже, чем в других известных супермаркетах.
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