30 октября 2024

Миллиардер из Австралии открыл сеть магазинов в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге открыли три магазина сети «Ярче» родом из Томска
© Служба новостей «URA.RU»
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В магазине пока нет толп покупателей
В магазине пока нет толп покупателей Фото:

В Екатеринбург зашла новая сеть супермаркетов «Ярче!» от экс-владельца сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни», миллиардера, переехавшего в Австралию, Дениса Штенгелова. Точки появились на Сортировке, Широкой речке, в Железнодорожном районе, а также в соседнем городе Арамиле.

На полках можно увидеть большое количество продукции от KDV Group (ей также владеет Штенгелов). Например, в «Ярче!» представлено множество товаров под марками «Яшкино», «Бабушкины семечки», Calve, «Балтимор» и другие. Местного не так уж и много — в отделе с хлебом можно найти лишь несколько видов изделий от «Реж-Хлеб» и «Смака», а вот легендарного уральского майонеза ЕЖК и местной молочной продукции из Ирбита или Талицы на полках нет вообще.

Что касается цен, то на некоторые позиции они выше, чем в «Пятерочке» или «Магните». Например, киви обойдутся в 199 рублей, в то время как в других сетях — в районе 150 рублей; подсолнечное масло — около 140 рублей — самая высокая цена среди всех магазинов. Есть и средние по городу ценники: бананы стоят примерно 125 рублей за килограмм, молоко — около 80 рублей. Доставка в Екатеринбурге и Арамиле пока не доступна.

Сеть супермаркетов «Ярче!» входит в состав холдинга KDV Group. Первые небольшие магазины были открыты в Томске и Новосибирске в 2012 году, спустя четыре года сеть вышла на федеральный уровень. У «Ярче!» есть собственные марки, под которыми выпускают салаты и вторые блюда, бытовую химию, консервацию, нектар.

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В Екатеринбург зашла новая сеть супермаркетов «Ярче!» от экс-владельца сгоревшей в Кемерово «Зимней вишни», миллиардера, переехавшего в Австралию, Дениса Штенгелова. Точки появились на Сортировке, Широкой речке, в Железнодорожном районе, а также в соседнем городе Арамиле. На полках можно увидеть большое количество продукции от KDV Group (ей также владеет Штенгелов). Например, в «Ярче!» представлено множество товаров под марками «Яшкино», «Бабушкины семечки», Calve, «Балтимор» и другие. Местного не так уж и много — в отделе с хлебом можно найти лишь несколько видов изделий от «Реж-Хлеб» и «Смака», а вот легендарного уральского майонеза ЕЖК и местной молочной продукции из Ирбита или Талицы на полках нет вообще. Что касается цен, то на некоторые позиции они выше, чем в «Пятерочке» или «Магните». Например, киви обойдутся в 199 рублей, в то время как в других сетях — в районе 150 рублей; подсолнечное масло — около 140 рублей — самая высокая цена среди всех магазинов. Есть и средние по городу ценники: бананы стоят примерно 125 рублей за килограмм, молоко — около 80 рублей. Доставка в Екатеринбурге и Арамиле пока не доступна. Сеть супермаркетов «Ярче!» входит в состав холдинга KDV Group. Первые небольшие магазины были открыты в Томске и Новосибирске в 2012 году, спустя четыре года сеть вышла на федеральный уровень. У «Ярче!» есть собственные марки, под которыми выпускают салаты и вторые блюда, бытовую химию, консервацию, нектар.
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© Служба новостей «URA.RU»
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