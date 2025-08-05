Что известно о хоккеисте «Трактора» Кравцове, в четвертый раз уехавшем в НХЛ

Виталий Кравцов, в минувшем сезоне бывший одним из лидеров челябинского «Трактора», подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги Vancouver Canucks. Для него это уже четвертая попытка проявить себя в Национальной хоккейной лиге. О том, что известно о хоккеисте, в материале URA.RU.
Талант с Дальнего Востока
Кравцову 25 лет. Он родился во Владивостоке, где и начал играть в хоккей, однако является воспитанником хоккейной школы «Трактора».
В сезоне 2016-17 годов дебютировал за «Белых медведей» в МХЛ и за «Челмет» в ВХЛ. В Континентальной хоккейной лиге впервые сыграл 10 декабря 2016 года в матче против «Адмирала». Выйдя на лед в 16 лет 11 месяцев и 17 дней, стал одним из самых молодых дебютантов в истории «Трактора».
Три попытки в НХЛ
В 2018 года выбран под общим девятым номером на драфте новичков НХЛ клубом «Нью-Йорк Рейнджерс», а в 2019 году подписал контракт с этой командой. Однако «Рейнджерс» отправили Кравцова в свой фарм-клуб Американской хоккейной лиги.
После этого Кравцов вернулся в Россию и продолжил играть за «Трактор». Однако в середине декабря снова вернулся за океан. Всего в НХЛ он пробовал себя трижды — в «Нью-Йорк Рейнджерс» (2020-2021, 2022-2023), и в «Ванкувер Кэнакс» (2022-2023).
Рекорды и очки
В перерывах между попытками заиграть в НХЛ Кравцов защищал цвета «Трактора». В минувшем сезоне спортсмен стал лучшим снайпером «Трактора», установив личный снайперский и бомбардирский рекорд — 100 шайб. В истории «Трактора» всего 17 таких игроков.
В регулярном чемпионате КХЛ 2024-2025 Кравцов сыграл за «Трактор» 66 матчей. В них он набрал 58 очков, забив 27 голов и отдав 31 результативную передачу. С учетом плей-офф хоккеист сыграл 85 матчей и набрал 65 (33+32) очков.
Хоккеист является обладателем бронзовых медалей чемпионата МХЛ (2018) в составе «Белых Медведей». С «Трактором» трижды выигрывал бронзу чемпионата КХЛ (2018, 2022, 2024) и один раз — серебро (2025).
6 августа стало известно, что Кравцов подписал однолетний контракт с «Ванкувер Кэнакс». По данным СМИ, условия соглашения предусматривают зарплату в 775 тысяч долларов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!