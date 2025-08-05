Футбольный клуб «Челябинск» представил календарь домашних и выездных туров своего первого сезона в Первой лиге. Ближайшая игра состоится 9 августа с командой «Волга» из Ульяновска, последняя — 16 мая с «Шинником» из Ярославля.
«Календарь, мы так тебя ждали! Все, теперь можно спокойно планировать свои дни», — сообщила пресс-служба челябинского футбольного клуба в telegram-канале.
Всего ФК «Челябинск» в Первой лиге сезона 2025/2026 годов проведет 34 тура. Напомним, что три игры уже прошли. Ближайший тур состоится 9 августа на домашнем поле с «Волгой». 17 августа Челябинск на выезде сыграет со «Спартаком» из Костромы (17 августа), далее дома с «Соколом» из Саратова (23 августа) и снова на выезде с Нефтехимиком (30 августа).
В сентябре дома ФК «Челябинск» проведет игры с «Факелом» из Воронежа (4 сентября), «Чайкой» из села Песчанокопского Ростовской области (8 сентября) и «Родиной» из Москвы (19-22 сентября). На выезде — со «СКА Хабаровск» (12-15 сентября) и «Уфой» (26- 29 сентября). В октябре дома запланированы туры с красноярским «Енисеем» (5-6 октября), тульским «Арсеналом» (17-20 октября), а также три выездных тура с «Уралом» в Екатеринбурге (10-15 октября), «Черноморцем» в Новороссийске (24-27 октября) и «Шинником» в Ярославле (31 октября — 5 ноября).
В ноябре на своем поле «Челябинск» сыграет с «Уфой» (7-10 ноября) и «Камазом» (Набережные Челны, 14-17 ноября), в гостях — с «Ротором» (Волгоград, 21-24 ноября) и «Факелом» (23 ноября — 1 декабря). В декабре-январе игр не будет. В феврале запланирован только один тур — с «Соколом» на выезде (27 февраля — 2 марта).
В марте два тура пройдут в Челябинске — со «Спартаком» (6-9 марта) и «Торпедо» (20-25 марта). На выезде игры пройдут с «Волгой» (15-16 марта) и «Чайкой» (27-30 марта). В апреле запланировано сразу пять туров: дома с «Черноморцем» (5-6 апреля), «СКА-Хабаровск» (10-15 апреля) и «Уралом» (26 апреля), на выезде с «Енисеем» (18 апреля) и «Арсеналом» (22 апреля).
Сезон завершится в мае. В Челябинске игры пройдут с «Нефтехимиком» (1-4 мая) и «Шинником» (16 мая). Еще один тур состоится 10-11 мая с «Родиной» на выезде.
ФК «Челябинск» после 32-летней паузы вернулся в Первую лигу. Сейчас перед клубом стоят еще более амбициозные задачи. На что клуб рассчитывает во втором по значимости дивизионе профессионального футбола в России, ранее в интервью URA.RU рассказал директор футбольного клуба «Челябинск» Константин Арестов.
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