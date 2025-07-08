Директор ФК «Челябинск»: Каждый матч в Первой лиге будет решающим

09 июля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Константин Арестов: К переходу в Первую лигу клуб шел несколько лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФК «Челябинск» после 32-летней паузы вернулся в Первую лигу ФНЛ, где перед клубом стоят куда более амбициозные задачи. Но для начала надо усилить состав команды, решить важнейшие финансовые и организационные задачи. Как ФК «Челябинск» готовится к старту чемпионата, на что рассчитывает во втором по значимости дивизионе профессионального футбола в России. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор футбольного клуба «Челябинск» Константин Арестов. — Константин Викторович, футбольный клуб «Челябинск» мог попасть в Первую лигу ФНЛ еще 14 июня, но ситуация подвисла до конца июня. В результате — насколько неожиданной оказалась победа над астраханским «Волгарем» и выход в первый дивизион? ФК «Челябинск» выиграл решающий стык у «Волгаря» и вышел в Первую лигу — Ну, слово неожиданно здесь не подходит. Надо вообще вспомнить всю новейшую историю нашего клуба. Последние несколько лет мы все время были в призах — второе, третье место. То есть всегда ходили вокруг да рядом. Не хватало базы, не хватало фундаментальности, не хватало проектов, которые могли бы реализовать. И надо понимать, что последние два года клуб решает не только спортивную задачу выхода в первый дивизион с точки зрения игры в футбол. Но параллельно правительством и губернатором Челябинской области перед клубом поставлены более широкие задачи: это развитие всего футбола в регионе, развитие его материальной базы, развитие самого клуба «Челябинск», ну и само собой спортивная часть — стремление выступать в лиге выше. И что тоже очень для нас важно — это болельщики, это интерес к футболу, его популярность, завоевание новой аудитории. Последние два года к этому стремимся. И вот в нынешнем сезоне, который состоял из двух частей, мы по итогам осенней части чемпионата заняли первое место, которое позволяло в случае чего зайти в ФНЛ с «запасного входа». Весенняя часть закончилась не так, как мы хотели — планировали бороться за первые три места, которые открывали вход в первый дивизион. Но случилось так, как случилось. Поэтому неожиданным переход в Первую лигу нельзя назвать, и это большая победа в принципе всего футбола Челябинской области. — Как, по-вашему, выход ФК «Челябинск» в Первую лигу повлияет на развитие южноуральского футбола? — Я надеюсь, что участие в Первой лиге ФНЛ даст толчок вообще всему, что происходит — импульс развитию клуба, его инфраструктуры, толчок развитию материальной базы и стадиона. И уже строится прекрасный крытый футбольный манеж на Университетской набережной на 3000 мест. Для нашего северного региона иметь крытый манеж, позволяющий проводить матчи ФНЛ — это крайне важно. Ведь мы начинаем первенство ФНЛ 2 марта, а заканчиваем 30 ноября. Но в марте у нас еще снег лежит, а в ноябре — уже лежит. И когда будет манеж — это шикарное решение для болельщиков, позволяющее смотреть футбол в тепле и комфорте. Ну, а спортсменам это дает возможность тренироваться и играть в более комфортных условиях. Так что это на 100% важное событие в жизни всей области. — Есть понимание, когда новый манеж будет достроен? — Насколько я понимаю, все идет по графику, и надеюсь, что в 2026 году мы там уже будем играть. Ну, а предстоящую осень будем еще здесь в «холодном режиме». Наше поле с подогревом, и это позволяет спокойно работать. — Ну и, конечно, выход в Первую лигу вместе с появлением крытого манежа потянет развитие юношеского и детского футбола… — Конечно, на новый уровень должен выходить и региональный центр РФС — областная спортшкола по футболу. У него материальная база тоже должна улучшаться — предполагается строительство небольшого крытого манежа, укладка нового поля и раздевалка. То есть там тоже будут хорошие положительные изменения. ФК «Челябинск-ОСШ» показывает высокие результаты в Юношеской футбольной лиге Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Ну, а на стадионе «Центральный» потребуются ли какие-то изменения в связи с выходом в Первую лигу? Есть ли какие-то дополнительные требования в высшем дивизионе? — Да, стадион должен повысить свою категорийность. Это мы понимаем, и стадион понимает. Есть несколько моментов с точки зрения комфорта для болельщиков, для маломобильного населения, с точки зрения захода на стадион, а также нюансы с обеспечением трансляции. Здесь все решаемо, но нужно же сделать именно сейчас, до начала чемпионата 19 июля. — А какой, по-вашему, ждет футбол стоит ждать болельщикам — ведь наверняка более быстрый, жесткий, яркий. Появляется и еще одно принципиальное уральское дерби — ФК «Челябинск» — ФК «Урал»… — Я думаю, что нас ждут 34 хороших матча. И каждый из них будет для нас важным и серьезным испытанием. Ведь мы новички в этой лиге — мы должны расти, должны осознать уровень лиги, чтобы закрепиться в ней, ну, а дальше уже строить какие-то амбициозные планы. И принципиальные матчи будут не только с ФК «Урал». Я думаю, что для нас каждый матч в этом сезоне будет как последний, решающий. — То есть, пока не ставится каких-то сверхамбициозных задач, например, в первую шестерку войти? — Каждый клуб мечтает быть как можно выше, это понятно. Но для начала надо освоиться в этой лиге и дальше уже от игры к игре идти вперед. Само собой, никто не хочет выйти из нее, сто процентов — никто не желает, чтобы команда вылетела. Поэтому задача как минимум закрепиться и подняться как можно выше. — На решающей игре с астраханским «Волгарем» присутствовал губернатор Алексей Текслер. И даже на основании этого факта можно сделать вывод, что у клуба есть необходимая поддержка со стороны руководства и области, и города? Губернатор Текслер пришел в раздевалку к футболистам ФК «Челябинск», чтобы поздравить с победой. Видео — На самом деле губернатор был на 99 процентах наших матчей. Он полностью погружен в дела команды — знает, чем мы дышим, как мы живем. У него вовлеченность в дела клуба стопроцентная: он переживает за этот проект, направляет его, корректирует, словом, живет этим проектом. Поэтому ему отдельные слова благодарности за то, что происходит именно в челябинском футболе. А то, что есть поддержка, — да. Ставятся задачи перед клубом, перед командой и вообще с точки зрения организации футбола в Челябинске. Поэтому работаем. — Но переход в Первую лигу потребует и бОльших финансовых затрат. — Партнеры у нас есть — это и крупные «Новотек» и «Альфа-Банк», и более мелкие, но каждый из них для нас очень дорог. Поэтому я думаю, что сотрудничество и партнерство будет развиваться не только с теми, кого я назвал, но и появятся новые друзья и компании. Потому что это уже совсем другой, так скажем, уровень узнаваемости команды, уровень освещения этих соревнований, уровень вовлеченности болельщиков, поэтому я надеюсь, будут новые партнеры, будут новые люди. — Для вас, как для директора, при подготовке к новому сезону какой сейчас самый сложный, проблематичный момент? — Для меня как директора, есть новые задачи, часть которых решается в ускоренном режиме, часть — в планомерном. Само собой, спортивный отдел занимается комплектованием команды. Это процесс может длиться аж до сентября месяца, пока будет открыто трансферное «окно». Тем не менее, к 19 июля на поле команда должна выйти в полном боевом составе. Поэтому сейчас и днем, и ночью идет очень активный подбор игроков, переговоры о заключении контрактов. Как я уже сказал, еще очень важный вопрос — в сжатые сроки подготовить стадион к первым матчам. Есть вопросы по структуре клуба, которая должна расширяться, становиться сильнее, мощнее, потому что есть требования Первой лиги, и эта работа тоже ведется. Важная задача, чтобы больше людей узнавали про футбол в целом в Челябинской области, в том числе и про наш клуб, чтобы было как можно больше вовлеченных в эту историю. Для этого в том числе мы уже начали заниматься ребредингом клуба, и вы видите, что мы по-другому себя подаем — красиво выглядим, стараемся соответствовать современным молодежным стандартам. Так что задач очень-очень много, и какая из них самая важная, нельзя сказать — они все равнозначны и все надо решить. Переход в Первую лигу потребует и модернизации стадиона «Центральный» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU — Что касается болельщиков — сколько их в среднем было на домашних матчах ФК «Челябинск» в прошедшем сезоне и сколько ожидаете в Первой лиге? — До новой истории на матчах болельщиков у нас было порядка, наверное, 500−700 человек. Сейчас же, когда мы стали другими, когда начали работать чуть в ином ключе, у нас в сезоне 2024/2025 средняя посещаемость — 2900 человек. Сейчас мы самый посещаемый клуб второго дивизиона, и болельщиков даже больше, чем у некоторых клубов первого дивизиона. Ну, а на последний матч мы собрали уже 5000. И это еще не первый дивизион. Поэтому я надеюсь, что, как минимум, в начале первенства мы должны собирать полный стадион. — Вообще доходы от продажи билетов — насколько они ощутимы в бюджете клуба? — Доходы от продажи билетов, атрибутики само собой есть в бюджете клуба, но эти статьи — не ключевые для финансового положения клуба. В этом направлении надо еще очень много работать. — А сколько билеты будут стоить в Первой лиге — они подорожают? — Мы сейчас это решаем, но я думаю, что пропасти никакой не будет — они будут доступны для людей. Билетная программа еще в разработке, но она будет комфортной для болельщиков. Начнем с продажи абонементов — они, я надеюсь, будут пользоваться спросом гораздо больше, чем в прошлом году. Потому что есть ажиотаж, есть интерес, и все больше людей в области интересуются футболом. — Для популяризации футбола вы в 2024 году заключили соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Движения Первых». Какие результаты такого формата взаимодействия? — В рамках совместного проекта «Спортивные события Первых. Челябинская область» мы за прошлый спортивный сезон посетили с мастер-классами и встречами более 30 отдаленных от Челябинска городов, поселков и сел. Детям очень интересно, что происходит вообще в футболе, как живет футбольный клуб, какой режим дня и питание у спортсменов. Константин Арестов: Билетная программа клуба будет комфортной для болельщиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Некоторые муниципальные районы после таких встреч привозят своих детей сюда, к нам на футбол. Все это позволяет детям в провинции вести более интересную, насыщенную жизнь, вовлекаться в спорт. А положительно заряженные участники «Движения Первых» с удовольствием приходят на стадион, и мы дополнительно получаем около тысячи болельщиков в возрасте от 13 до 18 лет. Часть из них уже стали помощниками клуба — с удовольствием вовлеклись в наше волонтерское движение и помогают нам в организации матчей, выводят детей и спортсменов на футбольное поле. Кстати, многие клубы РФС искренне были удивлены этим нашим опытом, которым мы охотно делимся с менеджерами других региональных команд, и взяли его на вооружение. Как оказалось, единственный клуб, который в стране работает по такой же схеме — это ЦСКА. — Возвращаясь к ФК «Челябинск», есть ли понимание, насколько состав клуба обновится в ближайшие недели и месяцы? — Как я понимаю, процентов на 70 он точно обновится. Но это и веление лиги, требование Первой лиги — мы говорим о спортсменах более высокого уровня. Вы видели, как много игроков покинули клуб из-за окончания срока контрактов. И как минимум столько же придет. — Не возникнет проблем из-за того, что процесс подбора игроков для Первой лиги начался так поздно? — Конечно, это минус, что мы на трансферный рынок заходим чуть позже, чем остальные. У нас изначально были планы заняться подбором игроков уже после 14 июня, после матча ФК «Челябинск» — «Машук-КМВ». Но после решения о стыковых матчах с «Волгарем» этот процесс затянулся. И хотя у нас уже был шорт-лист футболистов, часть из них, к сожалению, не стали ждать. Поэтому сейчас снова заняты этой работой и занимаемся ею очень активно. — Первый контракт уже подписан. Это Рамазан Гаджимурадов, игравший последний сезон за «СКА-Хабаровск». Что можете о нем сказать? — Да, это хороший, качественный игрок первого дивизиона, то есть однозначное усиление, приобретение для клуба Первой лиги. У него было много предложений, и ему отдельные слова благодарности за то, что он подождал нас пару недель и дождался. Есть и футболисты, которые уже стоят, что называется, на флажке — они уже должны появиться завтра-послезавтра. Об этих новых контрактах вы узнаете в соцсетях и на сайте клуба. Информации будет много, я надеюсь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФК «Челябинск» после 32-летней паузы вернулся в Первую лигу ФНЛ, где перед клубом стоят куда более амбициозные задачи. Но для начала надо усилить состав команды, решить важнейшие финансовые и организационные задачи. Как ФК «Челябинск» готовится к старту чемпионата, на что рассчитывает во втором по значимости дивизионе профессионального футбола в России. Об этом в интервью URA.RU рассказал директор футбольного клуба «Челябинск» Константин Арестов. — Константин Викторович, футбольный клуб «Челябинск» мог попасть в Первую лигу ФНЛ еще 14 июня, но ситуация подвисла до конца июня. В результате — насколько неожиданной оказалась победа над астраханским «Волгарем» и выход в первый дивизион? — Ну, слово неожиданно здесь не подходит. Надо вообще вспомнить всю новейшую историю нашего клуба. Последние несколько лет мы все время были в призах — второе, третье место. То есть всегда ходили вокруг да рядом. Не хватало базы, не хватало фундаментальности, не хватало проектов, которые могли бы реализовать. И надо понимать, что последние два года клуб решает не только спортивную задачу выхода в первый дивизион с точки зрения игры в футбол. Но параллельно правительством и губернатором Челябинской области перед клубом поставлены более широкие задачи: это развитие всего футбола в регионе, развитие его материальной базы, развитие самого клуба «Челябинск», ну и само собой спортивная часть — стремление выступать в лиге выше. И что тоже очень для нас важно — это болельщики, это интерес к футболу, его популярность, завоевание новой аудитории. Последние два года к этому стремимся. И вот в нынешнем сезоне, который состоял из двух частей, мы по итогам осенней части чемпионата заняли первое место, которое позволяло в случае чего зайти в ФНЛ с «запасного входа». Весенняя часть закончилась не так, как мы хотели — планировали бороться за первые три места, которые открывали вход в первый дивизион. Но случилось так, как случилось. Поэтому неожиданным переход в Первую лигу нельзя назвать, и это большая победа в принципе всего футбола Челябинской области. — Как, по-вашему, выход ФК «Челябинск» в Первую лигу повлияет на развитие южноуральского футбола? — Я надеюсь, что участие в Первой лиге ФНЛ даст толчок вообще всему, что происходит — импульс развитию клуба, его инфраструктуры, толчок развитию материальной базы и стадиона. И уже строится прекрасный крытый футбольный манеж на Университетской набережной на 3000 мест. Для нашего северного региона иметь крытый манеж, позволяющий проводить матчи ФНЛ — это крайне важно. Ведь мы начинаем первенство ФНЛ 2 марта, а заканчиваем 30 ноября. Но в марте у нас еще снег лежит, а в ноябре — уже лежит. — Есть понимание, когда новый манеж будет достроен? — Насколько я понимаю, все идет по графику, и надеюсь, что в 2026 году мы там уже будем играть. Ну, а предстоящую осень будем еще здесь в «холодном режиме». Наше поле с подогревом, и это позволяет спокойно работать. — Ну и, конечно, выход в Первую лигу вместе с появлением крытого манежа потянет развитие юношеского и детского футбола… — Конечно, на новый уровень должен выходить и региональный центр РФС — областная спортшкола по футболу. У него материальная база тоже должна улучшаться — предполагается строительство небольшого крытого манежа, укладка нового поля и раздевалка. То есть там тоже будут хорошие положительные изменения. — Ну, а на стадионе «Центральный» потребуются ли какие-то изменения в связи с выходом в Первую лигу? Есть ли какие-то дополнительные требования в высшем дивизионе? — Да, стадион должен повысить свою категорийность. Это мы понимаем, и стадион понимает. Есть несколько моментов с точки зрения комфорта для болельщиков, для маломобильного населения, с точки зрения захода на стадион, а также нюансы с обеспечением трансляции. Здесь все решаемо, но нужно же сделать именно сейчас, до начала чемпионата 19 июля. — А какой, по-вашему, ждет футбол стоит ждать болельщикам — ведь наверняка более быстрый, жесткий, яркий. Появляется и еще одно принципиальное уральское дерби — ФК «Челябинск» — ФК «Урал»… — Я думаю, что нас ждут 34 хороших матча. И каждый из них будет для нас важным и серьезным испытанием. Ведь мы новички в этой лиге — мы должны расти, должны осознать уровень лиги, чтобы закрепиться в ней, ну, а дальше уже строить какие-то амбициозные планы. — То есть, пока не ставится каких-то сверхамбициозных задач, например, в первую шестерку войти? — Каждый клуб мечтает быть как можно выше, это понятно. Но для начала надо освоиться в этой лиге и дальше уже от игры к игре идти вперед. Само собой, никто не хочет выйти из нее, сто процентов — никто не желает, чтобы команда вылетела. Поэтому задача как минимум закрепиться и подняться как можно выше. — На решающей игре с астраханским «Волгарем» присутствовал губернатор Алексей Текслер. И даже на основании этого факта можно сделать вывод, что у клуба есть необходимая поддержка со стороны руководства и области, и города? — На самом деле губернатор был на 99 процентах наших матчей. Он полностью погружен в дела команды — знает, чем мы дышим, как мы живем. У него вовлеченность в дела клуба стопроцентная: он переживает за этот проект, направляет его, корректирует, словом, живет этим проектом. Поэтому ему отдельные слова благодарности за то, что происходит именно в челябинском футболе. А то, что есть поддержка, — да. Ставятся задачи перед клубом, перед командой и вообще с точки зрения организации футбола в Челябинске. Поэтому работаем. — Но переход в Первую лигу потребует и бОльших финансовых затрат. — Партнеры у нас есть — это и крупные «Новотек» и «Альфа-Банк», и более мелкие, но каждый из них для нас очень дорог. Поэтому я думаю, что сотрудничество и партнерство будет развиваться не только с теми, кого я назвал, но и появятся новые друзья и компании. Потому что это уже совсем другой, так скажем, уровень узнаваемости команды, уровень освещения этих соревнований, уровень вовлеченности болельщиков, поэтому я надеюсь, будут новые партнеры, будут новые люди. — Для вас, как для директора, при подготовке к новому сезону какой сейчас самый сложный, проблематичный момент? — Для меня как директора, есть новые задачи, часть которых решается в ускоренном режиме, часть — в планомерном. Само собой, спортивный отдел занимается комплектованием команды. Это процесс может длиться аж до сентября месяца, пока будет открыто трансферное «окно». Как я уже сказал, еще очень важный вопрос — в сжатые сроки подготовить стадион к первым матчам. Есть вопросы по структуре клуба, которая должна расширяться, становиться сильнее, мощнее, потому что есть требования Первой лиги, и эта работа тоже ведется. Важная задача, чтобы больше людей узнавали про футбол в целом в Челябинской области, в том числе и про наш клуб, чтобы было как можно больше вовлеченных в эту историю. Для этого в том числе мы уже начали заниматься ребредингом клуба, и вы видите, что мы по-другому себя подаем — красиво выглядим, стараемся соответствовать современным молодежным стандартам. Так что задач очень-очень много, и какая из них самая важная, нельзя сказать — они все равнозначны и все надо решить. — Что касается болельщиков — сколько их в среднем было на домашних матчах ФК «Челябинск» в прошедшем сезоне и сколько ожидаете в Первой лиге? — До новой истории на матчах болельщиков у нас было порядка, наверное, 500−700 человек. Сейчас же, когда мы стали другими, когда начали работать чуть в ином ключе, у нас в сезоне 2024/2025 средняя посещаемость — 2900 человек. Сейчас мы самый посещаемый клуб второго дивизиона, и болельщиков даже больше, чем у некоторых клубов первого дивизиона. Ну, а на последний матч мы собрали уже 5000. И это еще не первый дивизион. Поэтому я надеюсь, что, как минимум, в начале первенства мы должны собирать полный стадион. — Вообще доходы от продажи билетов — насколько они ощутимы в бюджете клуба? — Доходы от продажи билетов, атрибутики само собой есть в бюджете клуба, но эти статьи — не ключевые для финансового положения клуба. В этом направлении надо еще очень много работать. — А сколько билеты будут стоить в Первой лиге — они подорожают? — Мы сейчас это решаем, но я думаю, что пропасти никакой не будет — они будут доступны для людей. Билетная программа еще в разработке, но она будет комфортной для болельщиков. Начнем с продажи абонементов — они, я надеюсь, будут пользоваться спросом гораздо больше, чем в прошлом году. Потому что есть ажиотаж, есть интерес, и все больше людей в области интересуются футболом. — Для популяризации футбола вы в 2024 году заключили соглашение о сотрудничестве с региональным отделением «Движения Первых». Какие результаты такого формата взаимодействия? — В рамках совместного проекта «Спортивные события Первых. Челябинская область» мы за прошлый спортивный сезон посетили с мастер-классами и встречами более 30 отдаленных от Челябинска городов, поселков и сел. Детям очень интересно, что происходит вообще в футболе, как живет футбольный клуб, какой режим дня и питание у спортсменов. Некоторые муниципальные районы после таких встреч привозят своих детей сюда, к нам на футбол. Все это позволяет детям в провинции вести более интересную, насыщенную жизнь, вовлекаться в спорт. А положительно заряженные участники «Движения Первых» с удовольствием приходят на стадион, и мы дополнительно получаем около тысячи болельщиков в возрасте от 13 до 18 лет. Часть из них уже стали помощниками клуба — с удовольствием вовлеклись в наше волонтерское движение и помогают нам в организации матчей, выводят детей и спортсменов на футбольное поле. Кстати, многие клубы РФС искренне были удивлены этим нашим опытом, которым мы охотно делимся с менеджерами других региональных команд, и взяли его на вооружение. Как оказалось, единственный клуб, который в стране работает по такой же схеме — это ЦСКА. — Возвращаясь к ФК «Челябинск», есть ли понимание, насколько состав клуба обновится в ближайшие недели и месяцы? — Как я понимаю, процентов на 70 он точно обновится. Но это и веление лиги, требование Первой лиги — мы говорим о спортсменах более высокого уровня. Вы видели, как много игроков покинули клуб из-за окончания срока контрактов. И как минимум столько же придет. — Не возникнет проблем из-за того, что процесс подбора игроков для Первой лиги начался так поздно? — Конечно, это минус, что мы на трансферный рынок заходим чуть позже, чем остальные. У нас изначально были планы заняться подбором игроков уже после 14 июня, после матча ФК «Челябинск» — «Машук-КМВ». Но после решения о стыковых матчах с «Волгарем» этот процесс затянулся. И хотя у нас уже был шорт-лист футболистов, часть из них, к сожалению, не стали ждать. Поэтому сейчас снова заняты этой работой и занимаемся ею очень активно. — Первый контракт уже подписан. Это Рамазан Гаджимурадов, игравший последний сезон за «СКА-Хабаровск». Что можете о нем сказать? — Да, это хороший, качественный игрок первого дивизиона, то есть однозначное усиление, приобретение для клуба Первой лиги. У него было много предложений, и ему отдельные слова благодарности за то, что он подождал нас пару недель и дождался. Есть и футболисты, которые уже стоят, что называется, на флажке — они уже должны появиться завтра-послезавтра. Об этих новых контрактах вы узнаете в соцсетях и на сайте клуба. Информации будет много, я надеюсь.