05 августа 2025

В Перми ищут подрядчика для капремонта Универсального дворца спорта «Молот»

За проект и ремонт пермского УДС «Молот» готовы заплатить 229 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За ремонт внутренних помещений готовы заплатить 229 млн рублей
За ремонт внутренних помещений готовы заплатить 229 млн рублей Фото:

В Перми начался конкурс на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению внутреннего ремонта здания Универсального дворца спорта «Молот». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Начат прием заявок на капитальный ремонт здания Универсального дворца спорта „Молот“, расположенного в Перми по улице Лебедева, 13. Заказчик — ООО „Молот“ Окончание подачи заявок — 21 августа 2025 года. Начальная цена контракта — 229,3 млн рублей», — говорится в документации к закупке.

Капремонт пройдет в несколько этапов. Это разработка проектно-сметной документации, ремонт фойе центрального входа, ремонт атриумного пространства, вестибюлей в том числе зоны кафе и лестничных маршей, а также помещений в цокольном этаже.

УДС «Молот» — это крупнейшая спортивная арена Пермского края. «Молот» является тренировочной и игровой базой для хоккейной команды с одноименным названием и баскетбольного клуба «Парма».

Ранее URA.RU сообщало, что в пермском универсальном дворце спорта (УДС) «Молот» начался очередной этап капремонта. В рамках него обновят общественные локации и саму арену. Ранее был обновлен внешний облик здания.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми начался конкурс на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению внутреннего ремонта здания Универсального дворца спорта «Молот». Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Начат прием заявок на капитальный ремонт здания Универсального дворца спорта „Молот“, расположенного в Перми по улице Лебедева, 13. Заказчик — ООО „Молот“ Окончание подачи заявок — 21 августа 2025 года. Начальная цена контракта — 229,3 млн рублей», — говорится в документации к закупке. Капремонт пройдет в несколько этапов. Это разработка проектно-сметной документации, ремонт фойе центрального входа, ремонт атриумного пространства, вестибюлей в том числе зоны кафе и лестничных маршей, а также помещений в цокольном этаже. УДС «Молот» — это крупнейшая спортивная арена Пермского края. «Молот» является тренировочной и игровой базой для хоккейной команды с одноименным названием и баскетбольного клуба «Парма». Ранее URA.RU сообщало, что в пермском универсальном дворце спорта (УДС) «Молот» начался очередной этап капремонта. В рамках него обновят общественные локации и саму арену. Ранее был обновлен внешний облик здания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...