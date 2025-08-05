В Перми ищут подрядчика для капремонта Универсального дворца спорта «Молот»

В Перми начался конкурс на выполнение комплекса работ по разработке проектно-сметной документации и выполнению внутреннего ремонта здания Универсального дворца спорта «Молот». Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
«Начат прием заявок на капитальный ремонт здания Универсального дворца спорта „Молот“, расположенного в Перми по улице Лебедева, 13. Заказчик — ООО „Молот“ Окончание подачи заявок — 21 августа 2025 года. Начальная цена контракта — 229,3 млн рублей», — говорится в документации к закупке.
Капремонт пройдет в несколько этапов. Это разработка проектно-сметной документации, ремонт фойе центрального входа, ремонт атриумного пространства, вестибюлей в том числе зоны кафе и лестничных маршей, а также помещений в цокольном этаже.
УДС «Молот» — это крупнейшая спортивная арена Пермского края. «Молот» является тренировочной и игровой базой для хоккейной команды с одноименным названием и баскетбольного клуба «Парма».
Ранее URA.RU сообщало, что в пермском универсальном дворце спорта (УДС) «Молот» начался очередной этап капремонта. В рамках него обновят общественные локации и саму арену. Ранее был обновлен внешний облик здания.
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