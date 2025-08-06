NYP: США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума для России

После истечения срока ультиматума, поставленного американским президентом Дональдом Трампом России, не факт что США введут санкции против Москвы. Связано это с тем, что для Вашингтона в приоритете остается заключение сделки по Украине. С таким заявлением выступили авторы газеты New York Post.
«Санкции не будут неизбежны, когда в пятницу наступит срок, установленный Трампом. <...> Администрация настойчиво добивается заключения сделки [с Россией по Украине]. Президент Трамп всегда отдает предпочтение именно такому результату», — отмечают авторы материала, ссылаясь на источник.
В прошлом месяце риторика Трампа по отношению к России начала ужесточаться. Трамп установил 10-дневный ультиматум для России, по истечении которого, к 8 августа, должен быть достигнут прогресс по перемирию на Украине. В противном случае американский лидер пригрозил введением новых санкций против России. Также сообщается, что 6 августа в Москву прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф для обсуждения ситуации по Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.