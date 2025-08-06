NYP: США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума для России

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США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума
США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума Фото:

После истечения срока ультиматума, поставленного американским президентом Дональдом Трампом России, не факт что США введут санкции против Москвы. Связано это с тем, что для Вашингтона в приоритете остается заключение сделки по Украине. С таким заявлением выступили авторы газеты New York Post.

«Санкции не будут неизбежны, когда в пятницу наступит срок, установленный Трампом. <...> Администрация настойчиво добивается заключения сделки [с Россией по Украине]. Президент Трамп всегда отдает предпочтение именно такому результату», — отмечают авторы материала, ссылаясь на источник. 

В прошлом месяце риторика Трампа по отношению к России начала ужесточаться. Трамп установил 10-дневный ультиматум для России, по истечении которого, к 8 августа, должен быть достигнут прогресс по перемирию на Украине. В противном случае американский лидер пригрозил введением новых санкций против России. Также сообщается, что 6 августа в Москву прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф для обсуждения ситуации по Украине. 

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После истечения срока ультиматума, поставленного американским президентом Дональдом Трампом России, не факт что США введут санкции против Москвы. Связано это с тем, что для Вашингтона в приоритете остается заключение сделки по Украине. С таким заявлением выступили авторы газеты New York Post. «Санкции не будут неизбежны, когда в пятницу наступит срок, установленный Трампом. <...> Администрация настойчиво добивается заключения сделки [с Россией по Украине]. Президент Трамп всегда отдает предпочтение именно такому результату», — отмечают авторы материала, ссылаясь на источник.  В прошлом месяце риторика Трампа по отношению к России начала ужесточаться. Трамп установил 10-дневный ультиматум для России, по истечении которого, к 8 августа, должен быть достигнут прогресс по перемирию на Украине. В противном случае американский лидер пригрозил введением новых санкций против России. Также сообщается, что 6 августа в Москву прилетел спецпосланник Трампа Стив Уиткофф для обсуждения ситуации по Украине. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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