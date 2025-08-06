Сбежавшей из России Исинбаевой заблокировали банковские счета

Счета двукратной олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой были заблокированы Федеральной налоговой службой (ФНС) России из-за задолженности в размере 283 тысяч рублей. Об этом пишет telegram-канал «Mash на спорте».
«Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России — за долг в 283 тысячи рублей перед ФНС», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале «Mash на спорте».
Стало известно, что три банковских счета, привязанные к ее ИП, были заблокированы накануне. Основанием для этого послужило наличие у спортсменки непогашенной задолженности.
ФНС приняла решение о блокировке трех банковских счетов спортсменки 27 июня 2025 года. В апреле сумма задолженности Исинбаевой достигла 1,1 миллиона рублей, а в мае увеличилась до 1,5 миллиона. 3 июля 2025 года она полностью рассчиталась с налоговой службой, погасив имеющуюся задолженность. Вслед за этим ее банковские счета были разблокированы, а исполнительные производства в отношении спортсменки были прекращены. Согласно опубликованным данным, основная сумма долга пришлась на неоплаченные вовремя коммунальные услуги.
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