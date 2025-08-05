05 августа 2025

Аэропорт Тюмени поставил рекорд

Аэропорт Рощино нарастил число пассажиров до более чем 1,5 миллиона человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Через Рощино в этом году держали свой путь более 1,5 миллионов пассажиров
Через Рощино в этом году держали свой путь более 1,5 миллионов пассажиров Фото:

Через аэропорт Рощино прошло более полутора миллионов пассажиров, что стало личным рекордом авиагавани за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«Аэропорт Рощино с начала года обслужила 1 573 399 человек, превзойдя прошлогодний показатель на 0,9%. Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях сохранил прошлогодние показатели, на международных — вырос на 22,1%», — рассказали в пресс-службе.

Как ранее писало URA.RU, недавно в Рощино изменилось расположение выходов на посадку. Их переместили в новый терминал.

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Через аэропорт Рощино прошло более полутора миллионов пассажиров, что стало личным рекордом авиагавани за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «Аэропорт Рощино с начала года обслужила 1 573 399 человек, превзойдя прошлогодний показатель на 0,9%. Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях сохранил прошлогодние показатели, на международных — вырос на 22,1%», — рассказали в пресс-службе. Как ранее писало URA.RU, недавно в Рощино изменилось расположение выходов на посадку. Их переместили в новый терминал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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