Аэропорт Тюмени поставил рекорд

Через Рощино в этом году держали свой путь более 1,5 миллионов пассажиров
Через аэропорт Рощино прошло более полутора миллионов пассажиров, что стало личным рекордом авиагавани за год. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.
«Аэропорт Рощино с начала года обслужила 1 573 399 человек, превзойдя прошлогодний показатель на 0,9%. Пассажиропоток на внутрироссийских направлениях сохранил прошлогодние показатели, на международных — вырос на 22,1%», — рассказали в пресс-службе.
Как ранее писало URA.RU, недавно в Рощино изменилось расположение выходов на посадку. Их переместили в новый терминал.
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