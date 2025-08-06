Прямые рейсы на вьетнамский курорт запустят из Екатеринбурга

«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг
© Служба новостей «URA.RU»
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Перелеты будут совершать на лайнерах Airbus A330
Перелеты будут совершать на лайнерах Airbus A330 Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» с 29 сентября запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг (популярный курорт Вьетнама). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

«Летать будут с 29 сентября на воздушных судах Airbus A330 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам», — пояснили там.

Этой осенью из Екатеринбурга откроют еще одно авиасообщение на курорты Объединенных Арабских Эмиратов — в Рас-эль-Хайму. Самолеты будут летать один раз в неделю.

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Авиакомпания «Аэрофлот» с 29 сентября запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг (популярный курорт Вьетнама). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово. «Летать будут с 29 сентября на воздушных судах Airbus A330 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам», — пояснили там. Этой осенью из Екатеринбурга откроют еще одно авиасообщение на курорты Объединенных Арабских Эмиратов — в Рас-эль-Хайму. Самолеты будут летать один раз в неделю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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