Прямые рейсы на вьетнамский курорт запустят из Екатеринбурга

Перелеты будут совершать на лайнерах Airbus A330
Авиакомпания «Аэрофлот» с 29 сентября запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Нячанг (популярный курорт Вьетнама). Об этом рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
«Летать будут с 29 сентября на воздушных судах Airbus A330 дважды в неделю — по понедельникам и пятницам. Обратные рейсы будут выполняться по вторникам и субботам», — пояснили там.
Этой осенью из Екатеринбурга откроют еще одно авиасообщение на курорты Объединенных Арабских Эмиратов — в Рас-эль-Хайму. Самолеты будут летать один раз в неделю.
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