Прямые рейсы из Екатеринбурга запустят до самого северного эмирата ОАЭ

В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 27 октября авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы в Рас-эль-Хайму (Объединенные Арабские Эмираты). Самолеты будут летать раз в неделю, рассказали в пресс-службе авиагавани.
«Ожидается, что самолеты авиакомпании будут летать по новому направлению по вторникам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320», — пояснили там.
Рас-эль-Хайма славится богатой историей, насчитывающей более семи тысяч лет, и разнообразием природных ландшафтов — от пустынных дюн до горных массивов и песчаных пляжей протяженностью 64 километра. Одной из главных достопримечательностей региона считается гора Джебель Джейс — самая высокая точка в ОАЭ.
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