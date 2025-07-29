29 июля 2025

Прямые рейсы из Екатеринбурга запустят до самого северного эмирата ОАЭ

Air Arabia осенью запустит прямые рейсы из Екатеринбурга в Рас-эль-Хайму
© Служба новостей «URA.RU»
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Новые рейсы появятся осенью 2025 года
Новые рейсы появятся осенью 2025 года Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 27 октября авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы в Рас-эль-Хайму (Объединенные Арабские Эмираты). Самолеты будут летать раз в неделю, рассказали в пресс-службе авиагавани.

«Ожидается, что самолеты авиакомпании будут летать по новому направлению по вторникам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320», — пояснили там.

Рас-эль-Хайма славится богатой историей, насчитывающей более семи тысяч лет, и разнообразием природных ландшафтов — от пустынных дюн до горных массивов и песчаных пляжей протяженностью 64 километра. Одной из главных достопримечательностей региона считается гора Джебель Джейс — самая высокая точка в ОАЭ.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово с 27 октября авиакомпания Air Arabia запустит прямые рейсы в Рас-эль-Хайму (Объединенные Арабские Эмираты). Самолеты будут летать раз в неделю, рассказали в пресс-службе авиагавани. «Ожидается, что самолеты авиакомпании будут летать по новому направлению по вторникам. Полеты будут выполняться на лайнерах Airbus A320», — пояснили там. Рас-эль-Хайма славится богатой историей, насчитывающей более семи тысяч лет, и разнообразием природных ландшафтов — от пустынных дюн до горных массивов и песчаных пляжей протяженностью 64 километра. Одной из главных достопримечательностей региона считается гора Джебель Джейс — самая высокая точка в ОАЭ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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