Торговые центры Екатеринбурга ввели скидки перед учебным годом: карта школьных базаров

Во многих популярных торговых центрах Екатеринбурга уже начали действовать школьные ярмарки, которые торгуют канцелярией, школьной формой, рюкзаками, обувью. В тех ТЦ, где специальных базаров нет, запустили большие скидки или акции. Подробнее о том, где закупиться к школе — в карточке URA.RU.
Ярмарки и акции, приуроченные к 1 сентября уже запустили в Veer Mall, «Карнавале», «Меге», «Алатыре». В ТРЦ «Гринвич» и «Пассаж» школьные базары тоже появятся, но чуть позже, сообщили URA.RU в пресс-службе торговых центров.
Ранее URA.RU рассказывало о расценках на школьную форму, так, в брендовых магазинах гардероб может обойтись не менее чем в 40 000 рублей. Кроме того, по данным аналитиков, полный комплект для школы, включая обувь и канцелярские принадлежности екатеринбуржцы могут купить в среднем от 13 000 рублей.
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