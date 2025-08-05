Названа сумма, в которую встанет подготовка к школе в Екатеринбурге

Полный комплект для школьников Екатеринбурга обойдется в среднем в 13 000 рублей. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито».
«Полный комплект из новой школьной одежды и обуви для мальчика, канцелярии будет стоить 13 600 рублей», — говорится в пресс-релизе. При этом тот же самый набор для девочек будет стоить в среднем 12 900 рублей.
Покупая товары «с рук», у родителей получится сэкономить. Например, аналогичный комплект для мальчиков обойдется в 6 600 рублей, а для девочек — в 6 400 рублей.
По данным аналитиков сервиса, за месяц в два раза выросли продажи компьютерных столов, а компьютерных кресел — на 50%. Полностью новой мебелью обставить рабочее место стоит в среднем 23 000 рублей, а если покупать «с рук», то вложить удастся меньше — 9 000 рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что брендовый школьный гардероб без учета обуви екатеринбуржцам может обойтись не менее, чем в 43 000 рублей. В магазинах массового сегмента форма будет стоить около 5 000 рублей.
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