Москва одобрила Паслеру кредит для двух свердловских городов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кредит на очистные сооружения заложили в трехлетний бюджет региона
Кредит на очистные сооружения заложили в трехлетний бюджет региона Фото:
новость из сюжета
Строительство новых очистных в Среднеуральске

Свердловская область получит кредит на строительство очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти на 5,81 миллиардов рублей. Заявку одобрили на заседании президиума комиссии правительства РФ по региональному развитию. Об этом сообщили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора региона Денис Паслер в своих telegram-каналах.

«В основном это работа по строительству и модернизации систем водо-, теплоснабжения, водоотведения, котельных, очистных сооружений.Все проекты призваны улучшить качество жизни людей. Многие из них позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее», — написал Хуснуллин.

Паслер поручил заложить кредитные средства в свердловский бюджет на ближайшие три года. На очистные в Сысерти уйдет около трех миллиардов рублей. Двухэтапная реконструкция в Среднеуральске потребует 2,84 миллиарда рублей, которую не могут завершить с 2019 года. Решить эту проблему пытались несколько руководителей. Первую попытку делал в 2019 году экс-мэр Среднеуралька Андрей Зашляпин, спустя два года вопросом занялся его сменщик Андрей Ковальчик — безрезультатно. В ноябре 2023-го тендер на реконструкцию очистных объявил новый мэр Алексей Стасенок, но с участниками конкурса, которых последовательно признавали победителями, власти так и не смогли заключить контракт. Подробнее — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловская область получит кредит на строительство очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти на 5,81 миллиардов рублей. Заявку одобрили на заседании президиума комиссии правительства РФ по региональному развитию. Об этом сообщили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора региона Денис Паслер в своих telegram-каналах. «В основном это работа по строительству и модернизации систем водо-, теплоснабжения, водоотведения, котельных, очистных сооружений.Все проекты призваны улучшить качество жизни людей. Многие из них позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее», — написал Хуснуллин. Паслер поручил заложить кредитные средства в свердловский бюджет на ближайшие три года. На очистные в Сысерти уйдет около трех миллиардов рублей. Двухэтапная реконструкция в Среднеуральске потребует 2,84 миллиарда рублей, которую не могут завершить с 2019 года. Решить эту проблему пытались несколько руководителей. Первую попытку делал в 2019 году экс-мэр Среднеуралька Андрей Зашляпин, спустя два года вопросом занялся его сменщик Андрей Ковальчик — безрезультатно. В ноябре 2023-го тендер на реконструкцию очистных объявил новый мэр Алексей Стасенок, но с участниками конкурса, которых последовательно признавали победителями, власти так и не смогли заключить контракт. Подробнее — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...