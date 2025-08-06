Москва одобрила Паслеру кредит для двух свердловских городов

Свердловская область получит кредит на строительство очистных сооружений в Среднеуральске и Сысерти на 5,81 миллиардов рублей. Заявку одобрили на заседании президиума комиссии правительства РФ по региональному развитию. Об этом сообщили вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и врио губернатора региона Денис Паслер в своих telegram-каналах.
«В основном это работа по строительству и модернизации систем водо-, теплоснабжения, водоотведения, котельных, очистных сооружений.Все проекты призваны улучшить качество жизни людей. Многие из них позволяют не только привести существующую инфраструктуру в порядок, но и создать задел для роста и перспективы на будущее», — написал Хуснуллин.
Паслер поручил заложить кредитные средства в свердловский бюджет на ближайшие три года. На очистные в Сысерти уйдет около трех миллиардов рублей. Двухэтапная реконструкция в Среднеуральске потребует 2,84 миллиарда рублей, которую не могут завершить с 2019 года. Решить эту проблему пытались несколько руководителей. Первую попытку делал в 2019 году экс-мэр Среднеуралька Андрей Зашляпин, спустя два года вопросом занялся его сменщик Андрей Ковальчик — безрезультатно. В ноябре 2023-го тендер на реконструкцию очистных объявил новый мэр Алексей Стасенок, но с участниками конкурса, которых последовательно признавали победителями, власти так и не смогли заключить контракт. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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