Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов к 2035 году

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов. Согласно документу, к 2035 году объем выбросов должен быть уменьшен до 65–67% от показателей 1990 года.
«Постановляю Правительству Российской Федерации обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67 процентов относительно уровня 1990 года», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правовой информации.
Указ был опубликован сегодня, 6 августа. Соответственно, документ уже вступил в силу.
Ранее стало известно, что некоторые пляжи в мире могут исчезнуть с лица Земли. Это происходит из-за процессов эрозии и вымывания песка. Такую проблему связывают с изменениями климата. В частности, значительное влияние на пляжи оказывают штормы, высокие приливы, а также повышение уровня моря, связанное с деятельностью человека. Последнее вызвано глобальным потеплением, приводящим к ускоренному таянию ледников.
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