Путин подписал указ о сокращении выбросов парниковых газов к 2035 году

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Согласно указу, сокращение парниковых газов к 2035 году должно быть до 65-67% от уровня 1990 года
Согласно указу, сокращение парниковых газов к 2035 году должно быть до 65-67% от уровня 1990 года Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов. Согласно документу, к 2035 году объем выбросов должен быть уменьшен до 65–67% от показателей 1990 года. 

«Постановляю Правительству Российской Федерации обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67 процентов относительно уровня 1990 года», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правовой информации.

Указ был опубликован сегодня, 6 августа. Соответственно, документ уже вступил в силу.

Ранее стало известно, что некоторые пляжи в мире могут исчезнуть с лица Земли. Это происходит из-за процессов эрозии и вымывания песка. Такую проблему связывают с изменениями климата. В частности, значительное влияние на пляжи оказывают штормы, высокие приливы, а также повышение уровня моря, связанное с деятельностью человека. Последнее вызвано глобальным потеплением, приводящим к ускоренному таянию ледников.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, предусматривающий сокращение выбросов парниковых газов. Согласно документу, к 2035 году объем выбросов должен быть уменьшен до 65–67% от показателей 1990 года.  «Постановляю Правительству Российской Федерации обеспечить к 2035 году сокращение выбросов парниковых газов до 65-67 процентов относительно уровня 1990 года», — говорится в тексте документа. Он опубликован на сайте правовой информации. Указ был опубликован сегодня, 6 августа. Соответственно, документ уже вступил в силу. Ранее стало известно, что некоторые пляжи в мире могут исчезнуть с лица Земли. Это происходит из-за процессов эрозии и вымывания песка. Такую проблему связывают с изменениями климата. В частности, значительное влияние на пляжи оказывают штормы, высокие приливы, а также повышение уровня моря, связанное с деятельностью человека. Последнее вызвано глобальным потеплением, приводящим к ускоренному таянию ледников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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