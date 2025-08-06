Появилось видео со встречи Путина и Уиткоффа

Президент РФ Владимир Путин встерился в Кремле со специальным представителем лидера США Стивом Уиткоффом. Об этом сообщили в Кремле, опубликовав в соцсетях соответствующее видео.
«Владимир Путин принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Кремле», — говорится в публикации telegram-канала Кремля. Утром 6 августа спецпосланник Дональда Трампа прибыл в Москву через аэропорт Внуково-2. Там его встретил спецпредставитель российского лидера по вопросам инвестиционно-экономического сотрудничества с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Вместе они отправились на прогулку по московскому парку «Зарядье», который находится рядом с Кремлем, пишет «Царьград».
Текущий визит Стива Уиткоффа стал пятым с начала 2025 года. В предыдущий раз американский спецпосланник посещал Москву 25 апреля, а 11 апреля он побывал в Санкт-Петербурге. На обеих встречах присутствовал Владимир Путин.
Визит Утикоффа в российскую столицу проходит на фоне продолжающихся переговоров между Россией и США, посвященных урегулированию украинского конфликта и возможному введению новых торговых санкций. Так, ранее глава Белого дома заявлял о вероятности установления практически стопроцентных импортных пошлин в отношении РФ и ее союзников, если до 8 августа не удастся достичь договоренностей по ситуации в Киеве, передает «Национальная служба новостей». Итоги нынешних переговоров Путина и Уиткоффа могут оказать существенное влияние на последующие действия Штатов.
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