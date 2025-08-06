Владимир Путин принимает спецпосланника Трампа Уиткоффа в Кремле

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Путин встретился с Уиткоффом в Кремле
Путин встретился с Уиткоффом в Кремле Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства.

По информации пресс-службы, утром 6 августа Уиткофф прилетел в Москву через аэропорт Внуково-2. Его встречал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Вместе они отправились на прогулку по московскому парку «Зарядье», расположенному рядом с Кремлем.

Отмечается, что визит Стива Уиткоффа стал уже пятым с начала 2025 года. В последний раз американский спецпосланник посещал Москву 25 апреля, а до этого — 11 апреля был в Санкт-Петербурге. На обеих встречах также присутствовал президент России Владимир Путин.

Визит Уиткоффа проходит на фоне переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине и возможному введению новых торговых ограничений. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности введения импортных пошлин почти на 100% в отношении России и ее партнеров, если до 9 августа не будет достигнуто соглашение по украинскому вопросу. Решения по итогам нынешнего визита могут повлиять на дальнейшие шаги Вашингтона.

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Президент России Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Об этом сообщила пресс-служба главы российского государства. По информации пресс-службы, утром 6 августа Уиткофф прилетел в Москву через аэропорт Внуково-2. Его встречал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Вместе они отправились на прогулку по московскому парку «Зарядье», расположенному рядом с Кремлем. Отмечается, что визит Стива Уиткоффа стал уже пятым с начала 2025 года. В последний раз американский спецпосланник посещал Москву 25 апреля, а до этого — 11 апреля был в Санкт-Петербурге. На обеих встречах также присутствовал президент России Владимир Путин. Визит Уиткоффа проходит на фоне переговоров между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине и возможному введению новых торговых ограничений. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о возможности введения импортных пошлин почти на 100% в отношении России и ее партнеров, если до 9 августа не будет достигнуто соглашение по украинскому вопросу. Решения по итогам нынешнего визита могут повлиять на дальнейшие шаги Вашингтона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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