Политолог Дубравский: визит Уиткоффа может быть последним из-за действий Трампа

Визит спецпредставителя главы США Стива Уиткоффа в Москву, возможно, станет последним. Это может произойти на фоне выдвинутых американским лидером Дональдом Трампом ультимативных требований к России. Таким мнением поделился политолог-американист Павел Дубравский.
"Мне кажется, что приезд Уиткоффа в РФ достаточно понятен. Это попытка разрешить конфликт на Украине. Более того. Возможно, это вообще один из последних приездов [Уиткоффа] из-за этих ультиматумов Трампа. Вчера сам Трамп лично заявил, что посмотрит, удастся ли договориться с Москвой", — сказал Дубравский. Его слова приводит Газета.ru.
Одновременно он допустил, что участники встречи могут рассмотреть и иные вопросы помимо украинского конфликта. По мнению политолога, обсуждение может затронуть, в частности, возможный обмен заключенными или представителями спецслужб. Дубравский полагает, что в случае недостижения договоренностей по ситуации на Украине Вашингтон прекратит участие в соответствующих переговорах, однако по другим направлениям диалог между Россией и США, скорее всего, сохранится.
Уиткофф прибыл в Москву утром 6 августа. В аэропорту Внуково его встречал руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), а также специальный представитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с иностранными государствами Кирилл Дмитриев. Этот визит стал для Уиткоффа уже пятым с начала текущего года. Предыдущий раз он был в российской столице 25 апреля, когда также провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
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