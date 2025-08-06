Пять человек претендуют на кресло челябинского депутата, обвиняемого в убийстве

Пять кандидатов зарегистрированы на выборы в Брединском районе Челябинской области по округу Александра Брухаля, арестованного за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает портал облизбиркома.
«По избирательному округу № 8 зарегистрированы пять кандидатов. Это учитель Инна Корнеева (ЕР), самозанятая Ирина Андросова („Новые люди“), машинист крана Владимир Бойко („СР“), предприниматель Евгения Тетюшина (КПРФ) и начальник отделения Почты России Лия Халдова (самовыдвижение)», — сообщает сайт избиркома.
Александр Брухаль, его сын Андрей и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский были помещены в СИЗО в конце февраля за похищение и убийство с особой жестокостью местной жительницы Гульназ Валеевой. 27 февраля районные депутаты досрочно прекратили полномочия Брухаля по собственному желанию.
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