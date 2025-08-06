Пять человек претендуют на кресло челябинского депутата, обвиняемого в убийстве

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Депутат, ранее работавший на округе № 8, пытал ножом и жег женщину
Депутат, ранее работавший на округе № 8, пытал ножом и жег женщину Фото:
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Глава челябинского села и депутат задержаны за жестокое убийство женщины

Пять кандидатов зарегистрированы на выборы в Брединском районе Челябинской области по округу Александра Брухаля, арестованного за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает портал облизбиркома.

«По избирательному округу № 8 зарегистрированы пять кандидатов. Это учитель Инна Корнеева (ЕР), самозанятая Ирина Андросова („Новые люди“), машинист крана Владимир Бойко („СР“), предприниматель Евгения Тетюшина (КПРФ) и начальник отделения Почты России Лия Халдова (самовыдвижение)», — сообщает сайт избиркома.

Александр Брухаль, его сын Андрей и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский были помещены в СИЗО в конце февраля за похищение и убийство с особой жестокостью местной жительницы Гульназ Валеевой. 27 февраля районные депутаты досрочно прекратили полномочия Брухаля по собственному желанию.

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Пять кандидатов зарегистрированы на выборы в Брединском районе Челябинской области по округу Александра Брухаля, арестованного за убийство с особой жестокостью. Об этом сообщает портал облизбиркома. «По избирательному округу № 8 зарегистрированы пять кандидатов. Это учитель Инна Корнеева (ЕР), самозанятая Ирина Андросова („Новые люди“), машинист крана Владимир Бойко („СР“), предприниматель Евгения Тетюшина (КПРФ) и начальник отделения Почты России Лия Халдова (самовыдвижение)», — сообщает сайт избиркома. Александр Брухаль, его сын Андрей и глава Рымникского сельского поселения Дмитрий Рудский были помещены в СИЗО в конце февраля за похищение и убийство с особой жестокостью местной жительницы Гульназ Валеевой. 27 февраля районные депутаты досрочно прекратили полномочия Брухаля по собственному желанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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