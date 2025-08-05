05 августа 2025

Стало известно, сколько абитуриентов поступило в главный вуз Кургана

В Курганский госуниверситет поступило 800 абитуриентов
© Служба новостей «URA.RU»
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В КГУ поступило 800 человек
В КГУ поступило 800 человек Фото:

В Курганский государственный университет (КГУ) в 2025 году поступило 800 человек. Приказы на зачисление подписала ректор вуза Надежда Дубив.

«800 абитуриентов сегодня стали студентами КГУ. Приказы на зачисление на места по общему конкурсу подписаны ректором», — пишет telegram-канал вуза.

Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит обучение в КГУ. Самые дешевые направления обучения будут стоить для студентов, которые поступят в вуз платно, 139 900 рублей.

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В Курганский государственный университет (КГУ) в 2025 году поступило 800 человек. Приказы на зачисление подписала ректор вуза Надежда Дубив. «800 абитуриентов сегодня стали студентами КГУ. Приказы на зачисление на места по общему конкурсу подписаны ректором», — пишет telegram-канал вуза. Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит обучение в КГУ. Самые дешевые направления обучения будут стоить для студентов, которые поступят в вуз платно, 139 900 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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