Стало известно, сколько абитуриентов поступило в главный вуз Кургана

В КГУ поступило 800 человек
В Курганский государственный университет (КГУ) в 2025 году поступило 800 человек. Приказы на зачисление подписала ректор вуза Надежда Дубив.
«800 абитуриентов сегодня стали студентами КГУ. Приказы на зачисление на места по общему конкурсу подписаны ректором», — пишет telegram-канал вуза.
Ранее URA.RU рассказывало, сколько стоит обучение в КГУ. Самые дешевые направления обучения будут стоить для студентов, которые поступят в вуз платно, 139 900 рублей.
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