Эксперт рассказал, почему не надо слушать голосовые сообщения

Пользователям мессенджеров не рекомендуется прослушивать и хранить голосовые сообщения из-за риска мошенничества. Об этом сообщил руководитель российской команды Kaspersky GReAT Дмитрий Галов. По его словам, злоумышленники используют аудиофайлы для взлома аккаунтов и реализации мошеннических схем.
«Злоумышленники могут рассылать предзаписанные голосовые сообщения для реализации мошеннических схем», — заявил Галов в интервью aif.ru. Он пояснил, что раньше злоумышленники присылали предложения «легкого заработка» в мессенджерах в виде текстовых сообщений, но теперь начали использовать для этого также голосовые сообщения.
Эксперт отметил, что «скамеры», работающие через сайты, применяют этот прием, чтобы обходить спам-фильтры мессенджеров. Кроме того, таким образом они привлекают внимание потенциальных жертв, так как обычно отправляют только голосовую дорожку.
Галов подчеркнул, что современные технологии позволяют мошенникам с помощью нейросетей анализировать голосовые сообщения и создавать фальшивые аудиозаписи якобы от имени пользователя. Чаще всего такие сообщения содержат просьбы о деньгах или инсценировку чрезвычайной ситуации. Он советуют не хранить лишние аудиофайлы и быть осторожными при получении «войсов» от неизвестных отправителей.
Ранее МВД России предупредило граждан о новом приеме мошенников в мессенджерах: если собеседник резко начинает обращаться на «вы» вместо привычного «ты», это может свидетельствовать о взломе аккаунта. В ведомстве подчеркнули, что мошенники используют такой стиль общения при переписке. Кроме того, злоумышленники нередко применяют имя и отчество собеседника, чтобы создать видимость официальности и вызвать доверие.
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