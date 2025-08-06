Глава Республики Сербской Додик решительно отреагировал на «аннулирование» мандата

Додик отказался капитулировать из-за решения лишить его президентского мандата
© Служба новостей «URA.RU»
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Додик заявил, что не будет сдаваться, потому что подобное не является выходом из ситуации
Додик заявил, что не будет сдаваться, потому что подобное не является выходом из ситуации Фото:

Глава Республики Сербской, одного из субъектов Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что не намерен идти на уступки после решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, которая аннулировала его мандат. Подобное связано с вынесенным ему ранее судебным приговором.

«Вариантов капитуляции и отступления не существует. Сдаться — это не выход», — написал Додик в соцсети Х. Он также сопроводил свое заявление нецензурной лексикой в адрес ЦИК. 

Ранее ЦИК Боснии и Герцеговины постановила прекратить полномочия Милорада Додика и назначить досрочные выборы в Республике Сербской после того, как суд признал его виновным в игнорировании распоряжений высокого представителя международного сообщества государства Кристиана Шмидта. Апелляционная палата суда страны 1 августа оставила в силе решение первой инстанции, согласно которому глава сербского энтитета приговорен к одному году лишения свободы и шести годам запрета на занятие политикой. 

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Глава Республики Сербской, одного из субъектов Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что не намерен идти на уступки после решения Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны, которая аннулировала его мандат. Подобное связано с вынесенным ему ранее судебным приговором. «Вариантов капитуляции и отступления не существует. Сдаться — это не выход», — написал Додик в соцсети Х. Он также сопроводил свое заявление нецензурной лексикой в адрес ЦИК.  Ранее ЦИК Боснии и Герцеговины постановила прекратить полномочия Милорада Додика и назначить досрочные выборы в Республике Сербской после того, как суд признал его виновным в игнорировании распоряжений высокого представителя международного сообщества государства Кристиана Шмидта. Апелляционная палата суда страны 1 августа оставила в силе решение первой инстанции, согласно которому глава сербского энтитета приговорен к одному году лишения свободы и шести годам запрета на занятие политикой. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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