ЦИК Боснии и Герцеговины аннулировал мандат главы Республики Сербской Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. Об этом сообщает боснийская газета Dnevni Avaz.
Решение связано с ранее вынесенным Додику приговором. ЦИК также установил предельный срок подачи апелляций. После его истечения на территории Республики Сербской в течение 90 дней должны пройти досрочные президентские выборы.
Апелляционная палата суда Боснии и Герцеговины своим решением от 1 августа подтвердила приговор, ранее вынесенный Милораду Додику: один год лишения свободы и шестилетний запрет на занятие государственных и политических должностей. Санкции были наложены за игнорирование распоряжений Кристиана Шмидта, занимающего пост высокого представителя международного сообщества в стране. Президент Республики Сербской заявил, что намерен продолжить выполнение своих обязанностей и не планирует инициировать досрочные выборы. Он также подчеркнул, что объединение рассчитывает на всестороннюю поддержку со стороны Сербии и России, а действия Европейского союза охарактеризовал как «инициированную защиту ЕС».
В соответствии с Конституцией, закрепленной в Общем рамочном соглашении о мире (Дейтонские соглашения), Босния и Герцеговина состоит из двух субъектов: Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватское образование, занимающее около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49%), а также отдельного округа Брчко. В органах власти пропорционально представлены три основных этнических группы: босняки (славяне-мусульмане), сербы (православные) и хорваты (католики). Фактически, страна управляется через институт высокого представителя международного сообщества — должность, учрежденную в рамках Дейтонских соглашений.
Кандидатура высокого представителя утверждается Советом Безопасности ООН после согласования с управляющим комитетом Совета по реализации мирного соглашения. Однако в мае 2021 года члены управляющего комитета приняли решение назначить представителя Германии Кристиана Шмидта на этот пост без прохождения соответствующей процедуры согласования в СБ ООН. Руководство Республики Сербской, а также власти России и Китая не признают легитимность данного назначения.
Суд БиГ за игнорирование решений Шмидта в феврале приказал Додику попасть в тюремное заключение и на шесть лет запретил ему вести политическую деятельность. Позднее Центральный аппарат Интерпола принял решение не выдавать международный ордер на арест руководителей Республики Сербской в рамках инициированного Сараево запроса.
Ранее решение суда Боснии и Герцеговины в отношении Милорада Додика вызвало резкую реакцию Сербии: президент Александр Вучич и Совет национальной безопасности страны официально осудили приговор, подчеркнув, что Белград не признает его легитимность и не допустит ареста Додика на своей территории. Осуждение связано с невыполнением распоряжений Высокого представителя в БиГ, легитимность которого Сербия также не признает.
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