В регионах УрФО внедрят систему распознавания лиц

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Система видеоаналитики заработает до конца 2025 года
Система видеоаналитики заработает до конца 2025 года Фото:

Систему распознавания лиц «Сфера» частично внедрят в работу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу до конца 2025 года. Об этом рассказал замначальника ведомства Александр Терещенко.

«Во втором полугодии ожидается частичное внедрение информационно-аналитической базы „Сфера“, она успешно действует на территории Москвы и ряда других регионов», — передает ТАСС слова Терещенко. Система позволит оперативно реагировать на правонарушения.

На сайте «МВД Медиа» указано, что «Сфера» умеет распознавать лица пассажиров, которые находятся в розыске. Помимо этого, камеры могут фиксировать потерявшихся детей и пожилых людей.

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Систему распознавания лиц «Сфера» частично внедрят в работу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу до конца 2025 года. Об этом рассказал замначальника ведомства Александр Терещенко. «Во втором полугодии ожидается частичное внедрение информационно-аналитической базы „Сфера“, она успешно действует на территории Москвы и ряда других регионов», — передает ТАСС слова Терещенко. Система позволит оперативно реагировать на правонарушения. На сайте «МВД Медиа» указано, что «Сфера» умеет распознавать лица пассажиров, которые находятся в розыске. Помимо этого, камеры могут фиксировать потерявшихся детей и пожилых людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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