В регионах УрФО внедрят систему распознавания лиц

Систему распознавания лиц «Сфера» частично внедрят в работу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу до конца 2025 года. Об этом рассказал замначальника ведомства Александр Терещенко.
«Во втором полугодии ожидается частичное внедрение информационно-аналитической базы „Сфера“, она успешно действует на территории Москвы и ряда других регионов», — передает ТАСС слова Терещенко. Система позволит оперативно реагировать на правонарушения.
На сайте «МВД Медиа» указано, что «Сфера» умеет распознавать лица пассажиров, которые находятся в розыске. Помимо этого, камеры могут фиксировать потерявшихся детей и пожилых людей.
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