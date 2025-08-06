В Перми заключен контракт на реконструкцию аэропорта Большое Савино

В Перми заключен контракт на проведение реконструкции аэропорта Большое Савино. Следующим шагом станет утверждение графика работ, после чего подрядчик приступит к строительству. Об этом сообщается в telegram-канале «Ространсмодернизация».
«В рамках проекта планируется завершение реконструкции всех ключевых элементов аэродромного комплекса: перрона, рулежной дорожки и путей руления, водосточно-дренажной системы, а также комплексов освещения, светосигнального оборудования и внутриаэропортовых сетей связи. Реконструкция объекта планируется в условиях действующего аэропорта без прекращения полетов с разбивкой на два этапа», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU рассказывало, что победителем конкурса на выполнение работ по корректировке проекта и последующей реконструкции пермского аэропорта Большое Савино признано АО «Уралмостострой». Сумма контракта составляет 1,9 миллиарда рублей. Работы требуется завершить до 30 сентября 2026 года.
Реконструкция рулежных дорожек и перрона в аэропорту идет с 2018 года. В 2021 году контракт с подрядчиком «Стройтрансгаз» расторгли из-за недочетов. Позднее на новом конкурсе снова выиграла та же компания. Осенью 2024 года «Стройтрансгаз» сам отказался от контракта — из-за того, что почва под перроном не соответствовала проектным требованиям, и продолжать работы стало невозможно. Компания должна была построить перрон для стоянки самолетов у телетрапов.
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