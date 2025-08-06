Свердловчане смогут выбрать губернатора, находясь в ДНР

Свердловский избирком откроет четыре избирательных участка в Донецкой народной республике (ДНР) на выборах губернатора региона. Они нужны, чтобы в голосовании поучаствовали участники СВО из Свердловской области.
«Это решение принято после тщательной и согласованной работы с нашими военнослужащими. Участие в региональных выборах является для ребят значимым событием, связывающим с малой родиной, ее жизнью», — передает telegram-канал избиркома слова председателя комиссии Елены Клименко.
Избирком также изучил практику других регионов РФ с участием военных на выборах. Помимо четырех участков военнослужащие смогут проголосовать через дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
Досрочные выборы губернатора Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Свои кандидатуры выдвинули врио губернатора региона Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — За правду»), депутаты заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»). Все новости по теме выборов — в сюжете агентства.
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