Директор Ельцин Центра обвинил в травле журналистов Соловьева

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Дроздов вступился за подчиненную
Дроздов вступился за подчиненную Фото:

Telegram-канал «УРАЛLIVE», принадлежащий телеведущему Владимиру Соловьеву, ведет информационную войну против Ельцин Центра, публикуя клевету и оскорбления в адрес первого замдиректора ЕЦ Людмилы Телень. С таким заявлением выступил председатель правления центра Александр Дроздов.

«Свою информационную войну с Ельцин Центром telegram-канал „УРАЛLIVE“ продолжил настоящей травлей нашей коллеги, первого заместителя исполнительного директора Ельцин Центра, заслуженного работника культуры РФ Людмилы Телень. Едва ли не в ежедневных публикациях, где упоминается ее имя, используется злонамеренное искажение фактов, фотофейки, оскорбительные для человеческого достоинства высказывания», — передает пресс-служба ЕЦ слова Дроздова.

Директор Ельцин Центра обратился к силовикам с просьбой обратить внимание на публикации «УРАЛLIVE» и дать им правовую оценку. «Мы не намерены безучастно наблюдать за травлей нашей коллеги», — подчеркнул он.

Ранее URA.RU сообщало о намерениях Телень подать в суд на ВГТРК и telegram-канал «УРАЛLIVE». Это случилось после того, как в эфире «России 24» опубликовали израильский паспорт Телень, а журналисты Соловьева написали про это пост, прикрепив фото документа.

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Telegram-канал «УРАЛLIVE», принадлежащий телеведущему Владимиру Соловьеву, ведет информационную войну против Ельцин Центра, публикуя клевету и оскорбления в адрес первого замдиректора ЕЦ Людмилы Телень. С таким заявлением выступил председатель правления центра Александр Дроздов. «Свою информационную войну с Ельцин Центром telegram-канал „УРАЛLIVE“ продолжил настоящей травлей нашей коллеги, первого заместителя исполнительного директора Ельцин Центра, заслуженного работника культуры РФ Людмилы Телень. Едва ли не в ежедневных публикациях, где упоминается ее имя, используется злонамеренное искажение фактов, фотофейки, оскорбительные для человеческого достоинства высказывания», — передает пресс-служба ЕЦ слова Дроздова. Директор Ельцин Центра обратился к силовикам с просьбой обратить внимание на публикации «УРАЛLIVE» и дать им правовую оценку. «Мы не намерены безучастно наблюдать за травлей нашей коллеги», — подчеркнул он. Ранее URA.RU сообщало о намерениях Телень подать в суд на ВГТРК и telegram-канал «УРАЛLIVE». Это случилось после того, как в эфире «России 24» опубликовали израильский паспорт Телень, а журналисты Соловьева написали про это пост, прикрепив фото документа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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