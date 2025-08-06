Концертный директор Леонтьева рассказал о планах артиста в России

Певец Валерий Леонтьев собирается в Россию на фестиваль «Новая волна», куда его пригласил выступать лично Игорь Крутой. URA.RU расспросило концертного директора народного артиста РФ Бориса Чигирева о планах певца.
«Валерий Леонтьев прилетит сначала в Москву в свою квартиру, потом поедет в Казань. О других его планах мне неизвестно. На фестивале у нас не запланированы пресс-конференции, общение с журналистами останется на его усмотрении», — пояснил представитель артиста.
Отмечается, что певец исполнит на фестивале пять своих хитов — «Дельтаплан», «Маргарита», «Казанова», «Зеленый свет» и «Ты меня не забывай». А вот говорить о каких-либо еще возможных выступлениях не приходится — артист завершил карьеру еще год назад.
Чигирев на вопрос агентства о том, не пересмотрел ли Леонтьев свое решение в связи с возросшим интересом к артистам 90-х и нулевых, ответил отрицательно: «Нет, решение не изменилось».
Валерий Леонтьев последние годы живет в США. При этом с Россией он связь не обрывал: певец регулярно прилетает в Москву по несколько раз в год.
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