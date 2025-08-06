Спецпосланник Трампа полакомился чебуреком перед встречей с Путиным

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Путин встретился в Кремле со специальным представителем лидера США Уиткоффом
Путин встретился в Кремле со специальным представителем лидера США Уиткоффом Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам стратегической стабильности Джон Уиткофф утром посетил один из столичных ресторанов перед визитом к главе РФ Владимиру Путину. Журналисты узнали, что американец заказал на завтрак гранд чебурек стоимостью 550 рублей.

«Спецпосланник США Уиткофф перед переговорами в Кремле заказал в одном из московских ресторанов на завтрак гранд чебурек», — сообщили РИА «Новости». Американский дипломат выбрал чебурек, который в меню называется La Grande.

Сам чебурек стоил 550 рублей. К блюду прилагаются одноразовые перчатки, чтобы гости могли избежать неудобств и сохранить чистоту рук.

Уиткофф совершил свой пятый визит с начала 2025 года. Предыдущий раз американский специальный представитель приезжал в Москву 25 апреля, а 11 апреля посетил Санкт-Петербург. На обеих встречах присутствовал президент России Владимир Путин.

Визит Утикоффа в российскую столицу проходит на фоне продолжающихся переговоров между Россией и США, посвященных урегулированию украинского конфликта и возможному введению новых торговых санкций. Переговоры между Уиткоффом и президентом Путиным в Кремле шли приблизительно три часа.

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Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам стратегической стабильности Джон Уиткофф утром посетил один из столичных ресторанов перед визитом к главе РФ Владимиру Путину. Журналисты узнали, что американец заказал на завтрак гранд чебурек стоимостью 550 рублей. «Спецпосланник США Уиткофф перед переговорами в Кремле заказал в одном из московских ресторанов на завтрак гранд чебурек», — сообщили РИА «Новости». Американский дипломат выбрал чебурек, который в меню называется La Grande. Сам чебурек стоил 550 рублей. К блюду прилагаются одноразовые перчатки, чтобы гости могли избежать неудобств и сохранить чистоту рук. Уиткофф совершил свой пятый визит с начала 2025 года. Предыдущий раз американский специальный представитель приезжал в Москву 25 апреля, а 11 апреля посетил Санкт-Петербург. На обеих встречах присутствовал президент России Владимир Путин. Визит Утикоффа в российскую столицу проходит на фоне продолжающихся переговоров между Россией и США, посвященных урегулированию украинского конфликта и возможному введению новых торговых санкций. Переговоры между Уиткоффом и президентом Путиным в Кремле шли приблизительно три часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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