Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам стратегической стабильности Джон Уиткофф утром посетил один из столичных ресторанов перед визитом к главе РФ Владимиру Путину. Журналисты узнали, что американец заказал на завтрак гранд чебурек стоимостью 550 рублей.
«Спецпосланник США Уиткофф перед переговорами в Кремле заказал в одном из московских ресторанов на завтрак гранд чебурек», — сообщили РИА «Новости». Американский дипломат выбрал чебурек, который в меню называется La Grande.
Сам чебурек стоил 550 рублей. К блюду прилагаются одноразовые перчатки, чтобы гости могли избежать неудобств и сохранить чистоту рук.
Уиткофф совершил свой пятый визит с начала 2025 года. Предыдущий раз американский специальный представитель приезжал в Москву 25 апреля, а 11 апреля посетил Санкт-Петербург. На обеих встречах присутствовал президент России Владимир Путин.
Визит Утикоффа в российскую столицу проходит на фоне продолжающихся переговоров между Россией и США, посвященных урегулированию украинского конфликта и возможному введению новых торговых санкций. Переговоры между Уиткоффом и президентом Путиным в Кремле шли приблизительно три часа.
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