Минпросвещения опровергло введение единой школьной формы в 2025 году

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В России ввели новый ГОСТ на школьную форму, о введении единой формы в Минпросвещения не сообщали
В России ввели новый ГОСТ на школьную форму, о введении единой формы в Минпросвещения не сообщали Фото:

Министерство просвещения России не планирует вводить единую школьную форму в российских учебных заведениях в 2025 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, комментируя появившиеся ранее сообщения в СМИ о возможном изменении требований к внешнему виду школьников.

«Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ „Об образовании в РФ“, могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», — говорится в сообщении министерства. Информацию об этом передает ТАСС.

В ведомстве также уточнили, что вопрос стандартизации школьной формы касается исключительно технических требований к продукции для производителей. Вступает в силу национальный стандарт, который определяет параметры изготовления школьной одежды, 3 сентября.

Согласно этим требованиям, форма должна соответствовать ГОСТу по ряду критериев: характеристики тканей, включая подкладочные материалы, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность. Подробнее — в материале URA.RU.

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Министерство просвещения России не планирует вводить единую школьную форму в российских учебных заведениях в 2025 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, комментируя появившиеся ранее сообщения в СМИ о возможном изменении требований к внешнему виду школьников. «Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ „Об образовании в РФ“, могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», — говорится в сообщении министерства. Информацию об этом передает ТАСС. В ведомстве также уточнили, что вопрос стандартизации школьной формы касается исключительно технических требований к продукции для производителей. Вступает в силу национальный стандарт, который определяет параметры изготовления школьной одежды, 3 сентября. Согласно этим требованиям, форма должна соответствовать ГОСТу по ряду критериев: характеристики тканей, включая подкладочные материалы, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность. Подробнее — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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