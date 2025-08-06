Минпросвещения опровергло введение единой школьной формы в 2025 году

Министерство просвещения России не планирует вводить единую школьную форму в российских учебных заведениях в 2025 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства, комментируя появившиеся ранее сообщения в СМИ о возможном изменении требований к внешнему виду школьников.
«Минпросвещения России не планирует вводить единую школьную форму. Учебные заведения, руководствуясь статьей 38 федерального закона № 273-ФЗ „Об образовании в РФ“, могут самостоятельно устанавливать требования к внешнему виду, цвету и фасону одежды с учетом мнения родителей и учеников», — говорится в сообщении министерства. Информацию об этом передает ТАСС.
В ведомстве также уточнили, что вопрос стандартизации школьной формы касается исключительно технических требований к продукции для производителей. Вступает в силу национальный стандарт, который определяет параметры изготовления школьной одежды, 3 сентября.
Согласно этим требованиям, форма должна соответствовать ГОСТу по ряду критериев: характеристики тканей, включая подкладочные материалы, отсутствие острых краев и кромок, соответствие размерным признакам типовых фигур детей, а также воздухопроницаемость, влагоотведение и гипоаллергенность. Подробнее — в материале URA.RU.
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