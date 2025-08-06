Белый дом может ввести пошлины против всех стран, которые импортируют российскую нефть

США рассматривают возможность введения дополнительной 25% пошлины на товары из стран, которые продолжают импортировать российскую нефть. Об этом говорится в президентском указе, опубликованном на официальном сайте Белого дома.
«Если будет установлено, что какая-либо страна прямо или косвенно импортирует нефть Российской Федерации, мне должны быть представлены рекомендации о том, следует ли и в какой степени предпринимать действия в отношении этой страны <...> включая возможность введения дополнительной пошлины в размере 25% на импорт ее товаров», — говорится в тексте указа. Документ опубликовала пресс-служба Белого дома.
Поручение по анализу ситуации и подготовке рекомендаций возложено на министерство торговли США. Оно будет работать в тесной координации с государственным департаментом, министерством финансов и рядом других федеральных ведомств.
В подготовке предложений также примут участие советники президента по национальной безопасности, экономическим вопросам и промышленной политике. Решение об окончательном введении пошлин будет приниматься после детального рассмотрения и согласования всех рекомендаций в рамках администрации США.
Тем же указом Трамп ввел 25% пошлины на товары из Индии. Новая ставка станет действовать через 21 день после подписания документа.
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