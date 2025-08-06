Трамп ударил по Индии пошлинами в отместку за сотрудничество с Россией

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25% на импорт товаров из Индии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дом. Новая ставка станет действовать через 21 день после подписания документа и затронет все товары, поступающие из Индии на таможенную территорию Соединенных Штатов.
«Президент Дональд Трамп только что подписал указ о введении дополнительной пошлины в 25 процентов для Индии», — отмечается в официальном заявлении Белого дома. Там же подчеркивается, что решение принято в ответ на продолжающиеся закупки Индией российской нефти.
В документе также уточняется, что под действие пошлины подпадают как сырая нефть, так и нефтепродукты, произведенные с применением российской нефти. При этом американская сторона не исключает, что аналогичные меры могут быть введены и против других стран, продолжающих импортировать нефть из России. Ставка 25% будет применяться к товарам, поступившим для потребления или снятым со склада для потребления с 00:01 по восточному летнему времени (07:00 мск) или позже — после истечения 21 дня с момента подписания указа.
Ранее Трамп пригрозил существенным повышением пошлин за то, что Индия не только продолжает покупать российскую нефть, но и извлекает прибыль от ее дальнейшей перепродажи. Как напомнили местные СМИ, всего год назад США публично поддерживали закупки страной российской нефти, передает RT.
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