«Вторая смена отменяется»: мэр из ХМАО объявил о вводе в строй новой школы

Глава Сургутского района Трубецкой объявил о вводе в эксплуатацию школы
© Служба новостей «URA.RU»
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Все школьники из Белого Яра будут учиться в первую смену
Все школьники из Белого Яра будут учиться в первую смену Фото:

В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 1100 учеников. Объект стоимостью более 3 миллиардов рублей построен по концессионному соглашению и примет детей уже с начала учебного года. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

«Вновь построенный корпус, главным образом, примет учеников первой и третьей Белоярских школ. Его открытие позволит перевести всех школьников поселка на обучение в одну смену. Вторая смена в Белом Яре отменяется», — пояснил Трубецкой в своем telegram-канале.

Здание стало вторым корпусом СОШ № 3. Завершены не только строительные работы, но и благоустройство прилегающей территории. На площади 24 тысячи квадратных метров размещены учебные классы, лаборатории, спортивные залы, студии и бассейн. В учреждении создана безбарьерная среда для детей с ограничениями по состоянию здоровья.

Проект реализован в рамках концессии — инвестор обязан не только построить школу, но и в течение 10 лет обеспечивать её эксплуатацию. Оборудование закуплено за счет средств федерального, окружного и муниципального бюджетов. Ранее по такой же схеме были построены школы в поселках Солнечный и Нижнесортымский.

Как ранее сообщало URA.RU, Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности муниципальных властей. За достигнутые результаты он получит грант в размере 21,6 миллиона рублей. Средства планируется направить на развитие инфраструктуры поселений.

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В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 1100 учеников. Объект стоимостью более 3 миллиардов рублей построен по концессионному соглашению и примет детей уже с начала учебного года. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой. «Вновь построенный корпус, главным образом, примет учеников первой и третьей Белоярских школ. Его открытие позволит перевести всех школьников поселка на обучение в одну смену. Вторая смена в Белом Яре отменяется», — пояснил Трубецкой в своем telegram-канале. Здание стало вторым корпусом СОШ № 3. Завершены не только строительные работы, но и благоустройство прилегающей территории. На площади 24 тысячи квадратных метров размещены учебные классы, лаборатории, спортивные залы, студии и бассейн. В учреждении создана безбарьерная среда для детей с ограничениями по состоянию здоровья. Проект реализован в рамках концессии — инвестор обязан не только построить школу, но и в течение 10 лет обеспечивать её эксплуатацию. Оборудование закуплено за счет средств федерального, окружного и муниципального бюджетов. Ранее по такой же схеме были построены школы в поселках Солнечный и Нижнесортымский. Как ранее сообщало URA.RU, Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности муниципальных властей. За достигнутые результаты он получит грант в размере 21,6 миллиона рублей. Средства планируется направить на развитие инфраструктуры поселений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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