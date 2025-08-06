«Вторая смена отменяется»: мэр из ХМАО объявил о вводе в строй новой школы

В поселке Белый Яр Сургутского района (ХМАО) введена в эксплуатацию новая школа, рассчитанная на 1100 учеников. Объект стоимостью более 3 миллиардов рублей построен по концессионному соглашению и примет детей уже с начала учебного года. Об этом сообщил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
«Вновь построенный корпус, главным образом, примет учеников первой и третьей Белоярских школ. Его открытие позволит перевести всех школьников поселка на обучение в одну смену. Вторая смена в Белом Яре отменяется», — пояснил Трубецкой в своем telegram-канале.
Здание стало вторым корпусом СОШ № 3. Завершены не только строительные работы, но и благоустройство прилегающей территории. На площади 24 тысячи квадратных метров размещены учебные классы, лаборатории, спортивные залы, студии и бассейн. В учреждении создана безбарьерная среда для детей с ограничениями по состоянию здоровья.
Проект реализован в рамках концессии — инвестор обязан не только построить школу, но и в течение 10 лет обеспечивать её эксплуатацию. Оборудование закуплено за счет средств федерального, окружного и муниципального бюджетов. Ранее по такой же схеме были построены школы в поселках Солнечный и Нижнесортымский.
Как ранее сообщало URA.RU, Сургутский район в третий раз возглавил окружной рейтинг эффективности муниципальных властей. За достигнутые результаты он получит грант в размере 21,6 миллиона рублей. Средства планируется направить на развитие инфраструктуры поселений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!