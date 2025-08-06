RT: Киев вычеркнул 1000 солдат из обмена с Россией

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Украина отказалась от тысячи военнопленных, выяснили журналисты
Украина отказалась от тысячи военнопленных, выяснили журналисты Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев исключил тысячу украинских военнопленных из списков на обмен с Россией. Это выяснили российские журналисты.

"Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных", — сообщил RT. Имена этих военнослужащих предлагала российская сторона, однако украинские власти заменили их на других лиц.

Источник издания отмечает, что среди исключенных — солдаты, попавшие в плен после боев за Мариуполь. Некоторые из них рассказали журналистам о своем разочаровании после того, как узнали о решении Киева. «Я не знаю... Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению», — заявил RT один из военнопленных.

Другой украинский военнослужащий сообщил, что ему стало известно о возможности эвакуации из окружения только уже в плену. «Один раз мы пытались вырваться... Планировали вырваться, но так команду никто и не дал... Узнал, уже когда был в плену, что была такая возможность, был зеленый коридор», — отметил он в беседе с агентством.

Кроме того был запущен сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев. Через строку поиска можно найти данные о каждом пленном.

Ранее, 23 июля, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявлял о достигнутой договоренности между Россией и Украиной об обмене не менее чем по 1,2 тысячи пленных с каждой стороны, передает "Национальная служба новостей". Он также заявил, что российская сторона вернула Украине более семи тысяч тел бойцов ВСУ.

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Киев исключил тысячу украинских военнопленных из списков на обмен с Россией. Это выяснили российские журналисты. "Киевский режим вычеркнул из списков на обмен тысячу украинских военнопленных", — сообщил RT. Имена этих военнослужащих предлагала российская сторона, однако украинские власти заменили их на других лиц. Источник издания отмечает, что среди исключенных — солдаты, попавшие в плен после боев за Мариуполь. Некоторые из них рассказали журналистам о своем разочаровании после того, как узнали о решении Киева. «Я не знаю... Если честно, так я смирился, чисто плыву по течению», — заявил RT один из военнопленных. Другой украинский военнослужащий сообщил, что ему стало известно о возможности эвакуации из окружения только уже в плену. «Один раз мы пытались вырваться... Планировали вырваться, но так команду никто и не дал... Узнал, уже когда был в плену, что была такая возможность, был зеленый коридор», — отметил он в беседе с агентством. Кроме того был запущен сайт с фото и именами украинских пленных, которых не забирает Киев. Через строку поиска можно найти данные о каждом пленном. Ранее, 23 июля, глава российской делегации на переговорах Владимир Мединский заявлял о достигнутой договоренности между Россией и Украиной об обмене не менее чем по 1,2 тысячи пленных с каждой стороны, передает "Национальная служба новостей". Он также заявил, что российская сторона вернула Украине более семи тысяч тел бойцов ВСУ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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