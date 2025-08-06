06 августа 2025

Врач не стала скрывать опасность китайского вируса, от которого нет вакцин

Инфекционист Кулова посоветовала быть осторожнее из-за лихорадки из Китая
© Служба новостей «URA.RU»
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Китайские власти активно борются с вирусом, но пока вакцины не существует
Китайские власти активно борются с вирусом, но пока вакцины не существует Фото:

В Китае зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья — количество заболевших превысило семь тысяч человек. На сегодняшний день вакцины против этого вируса не существует. Как уберечься от опасного заболевания, сообщила кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Екатерина Кулова.  

«Существует вероятность завоза вируса из-за границы инфицированными путешественниками. Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, особенно при контакте с лицами, прибывшими из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», — приводит советы Куловой telegram-канал 360.ru. 

Отмечается, что первый случай заражения уже выявлен в Гонконге, что вызывает обеспокоенность в соседних регионах. Китайские власти сейчас принимают экстренные меры по борьбе с насекомыми-переносчиками. 

Переносчиками вируса стал особый вид комаров. В нашей стране пока не зафиксировано случаев заболевания, эпидемиологическая угроза отсутствует. Ранее на юге России были замечены тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья. Насекомые уже зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму.

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В Китае зарегистрирована вспышка лихорадки чикунгунья — количество заболевших превысило семь тысяч человек. На сегодняшний день вакцины против этого вируса не существует. Как уберечься от опасного заболевания, сообщила кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Екатерина Кулова.   «Существует вероятность завоза вируса из-за границы инфицированными путешественниками. Необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности, особенно при контакте с лицами, прибывшими из регионов с неблагополучной эпидемиологической обстановкой», — приводит советы Куловой telegram-канал 360.ru.  Отмечается, что первый случай заражения уже выявлен в Гонконге, что вызывает обеспокоенность в соседних регионах. Китайские власти сейчас принимают экстренные меры по борьбе с насекомыми-переносчиками.  Переносчиками вируса стал особый вид комаров. В нашей стране пока не зафиксировано случаев заболевания, эпидемиологическая угроза отсутствует. Ранее на юге России были замечены тигровые комары — переносчики лихорадки чикунгунья. Насекомые уже зафиксированы в Краснодарском крае и Крыму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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