Секс-скандал, взятки: профайл экс-главы ПФР Нижневартовска, этапированного в Москву по делу об убийстве

Экс-руководитель управления Пенсионного фонда России по Нижневартовску (ХМАО) Юрий Гончарук стал фигурантом уголовного дела по статье об убийстве, мужчине 79 лет. Следователи подозревают его в преступлении, совершенном в составе организованной группы из корыстных побуждений. По данным URA.RU, сотрудники главного управления СКР прилетали в ХМАО специально, чтобы этапировать Гончарука в Москву. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Биография
Гончарук родился 24 июня 1946 года. В Нижневартовск переехал в 1969 году. Сначала работал в сфере культуры, затем почти 15 лет — в социальной сфере. В 1994 году, работая в нефтянке, был избран депутатом городской думы. С 2001 по 2018 год возглавлял отделение Пенсионного фонда РФ по Нижневартовску.
Уголовные дела и скандалы
В 2014 году в сети появились фотографии, на которых Гончарук якобы участвовал в интимных вечеринках. Ситуация вызвала резонанс в политических кругах, на него жаловались даже бывшему генпрокурору Юрию Чайке.
Позже он стал фигурантом дела о взятках. По версии следствия, в 2015 году Гончарук получил 5,5 миллиона рублей от главы компании «Нефтесервис» Екатерины Симаковой за снижение санкций по страховым взносам. Дело дошло до суда, Гончарука приговорили к штрафу в 7,5 миллиона рублей. Из-за возраста он избежал тюремного срока.
После передачи дела в суд ему удалось добиться изменения меры пресечения. Он добился отмены домашнего ареста и использовал это для венчания и регистрации брака с женщиной младше его почти вдвое.
Конфликт с дачниками
Летом 2024 года Гончарук стал участником скандала в СОНТ «Березка» под Нижневартовском. Дачники обвинили его в самовольном захвате прибрежной земли — на берег выехал трактор, началась расчистка участка, выкорчевывали деревья. В ответ на претензии местных жителей Гончарук заявил URA.RU, что территория принадлежит его жене на законных основаниях: «Хочу немного оградить, подсыпать песочка. Там никто ничего строить не будет, никаких домов. Посыпать и приезжать отдыхать», — комментировал тогда Гончарук
В чем обвиняют
Юрия Гончарука подозревают в участии в покушении на убийство первого главы Нижневартовска Юрия Тимошкова, которые были совершены в 1998 году. Весной его избили подъезде жилого дома. А спустя несколько месяцев была взорвана служебная «Волга». Тимошков выжил, однако нападавшие не были установлены. В начале 2025 года следствие было возобновлено — дело передано в центральный аппарат Следственного комитета. Следователи вновь допросили Тимошкова и 25 человек, связанных с делом: членов его семьи, охрану, бывших чиновников администрации, водителей и возможных подозреваемых. «Сейчас в деле фигурирует 105 УК РФ. Впоследствии дело может быть переквалифицировано как покушение на первого мэра Нижневартовска», — сообщил URA.RU источник в силовых структурах.
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