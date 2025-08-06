Силовики увезли экс-главу ПФР Нижневартовска (ХМАО) Юрия Гончарука в Москву. По данным источников URA.RU в политическом истеблишменте и силовых структурах, Гончарук может фигурировать в деле о покушении на убийство первого мэра Юрия Тимошкова.
«К 80-летнему Гончаруку и его молодой жене нагрянули силовики ранним утром 5 августа. Его задержали, а затем этапировали в Москву. Разработкой фигуранта занимались федеральные ведомства: СКР и ФСБ. Весной 2025 года были передопрошены ключевые свидетели, в том числе члены семьи Тимошкова, многим задавали вопросы о покушениях на первого мэра (нападение в подъезде и взрыв служебного автомобиля) и возможном участии в них Гончарука, который был основным конкурентом на выборах», — отмечает инсайдер.
По данным инсайдеров, следственные действия по уголовному делу 27-летней давности возобновились в начале года. Расследование связывают с «бандой Павла Христева», участникам которой — бывшим силовикам — вменяют более 30 эпизодов, в том числе похищения и убийства. В распоряжении редакции имеются документы, частично подтверждающие эту версию. Телефон Гончарука недоступен, его родственники не ответили на звонок журналиста агентства.
На сайте Басманного суда Москвы размещена информация о заседании, на котором будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения Гончаруку Ю.В. (фамилия и инициалы совпадают с данными экс-главы отделения ПФР Нижневартовска). Ему вменяют пункты «ж» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Комментарий суда ожидается.
Ранее Гончарук был осужден за взятку, но отделался штрафом в 7,5 миллионов рублей. По данным инсайдеров URA.RU в силовых структурах, он не получил реальный срок из-за преклонного возраста.
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